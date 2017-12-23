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Спорт
«Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде
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    «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде

    22:52  23 Декабря 2017  /обновлено: 22:52  23 Декабря 2017
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    «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде

    Мадрид, 23 декабря. Каталонская «Барселона» нанесла поражение мадридскому «Реалу» в матче 17-го тура чемпионата Испании, прошедшем на поле «королевского» клуба — 3:0.

    Все три мяча «блаугранас» забили после перерыва. Отличились Суарес, Месси и Видаль. Интересно, что Месси также удалось отдать голевую передачу, когда аргентинец оказался без бутсы.

    Победа над своим самым принципиальным соперником в «эль-классико» позволила «Барселоне» укрепить лидерство в Примере. Каталонцы опережают «Реал», идущий на четвертой позиции, на 14 очков. В тройке лидеров также «Атлетико» и «Валенсия».

    Ранее сообщалось о победе «Зенита» над испанским «Реалом Сосьедад» в рамках Лиги Европы.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #месси #барселона #реал #примера #суарес
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