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Сирия: почти 50 человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки — МО РФ
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    Сирия: почти 50 человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки — МО РФ

    22:44  23 Декабря 2017  /обновлено: 22:44  23 Декабря 2017
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    Сирия: почти 50 человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки — МО РФ

    Дамаск (Сирия), 23 декабря. За последние сутки в свои дома вернулись почти 50 жителей Сирии.

    По информации департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, 48 жителей Сирии вернулись в дома в провинции Дейр-эз-Зор.

    «Центр по примирению враждующих сторон совместно с Комитетами национального примирения принимает меры по возвращению беженцев к местам прежнего проживания. Так, на освобожденные территории провинции Дейр-эз-Зор за последние сутки возвратилось 48 человек», — сказано в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

    В течение месяца домой смогли вернуться более пяти тысяч сирийцев, в основном это женщины с детьми.

    Кроме того, в Алеппо и Хомсе прошли две гуманитарные акции. Жители населенных пунктов Канакийе и Айн-Эль-Байда получили еду, 65 человек получили медицинскую помощь.

    Автор: Настасья Шеркунова
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    #сирия #дейр-эз-зор
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