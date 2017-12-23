Сирия: почти 50 человек вернулись в свои дома в Сирии за сутки — МО РФ

Дамаск (Сирия), 23 декабря. За последние сутки в свои дома вернулись почти 50 жителей Сирии.

По информации департамента информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, 48 жителей Сирии вернулись в дома в провинции Дейр-эз-Зор.

«Центр по примирению враждующих сторон совместно с Комитетами национального примирения принимает меры по возвращению беженцев к местам прежнего проживания. Так, на освобожденные территории провинции Дейр-эз-Зор за последние сутки возвратилось 48 человек», — сказано в сообщении пресс-службы российского оборонного ведомства.

В течение месяца домой смогли вернуться более пяти тысяч сирийцев, в основном это женщины с детьми.

Кроме того, в Алеппо и Хомсе прошли две гуманитарные акции. Жители населенных пунктов Канакийе и Айн-Эль-Байда получили еду, 65 человек получили медицинскую помощь.