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Россия
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Политика
Сирия: Россия может помочь восстановить экономику — Толстой
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    Сирия: Россия может помочь восстановить экономику — Толстой

    22:30  23 Декабря 2017  /обновлено: 22:34  23 Декабря 2017
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    Сирия: Россия может помочь восстановить экономику — Толстой

    Москва, 23 декабря. Россия должна принять деятельное участие в восстановлении экономики Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой, выступая на программе «Право знать».

    По его словам, речь идет о долгосрочных проектах, направленных на восстановление экономики Сирии. Толстой подчеркнул, что установление прочного мира в САР зависит от переговоров в Женеве.

    Вице-спикер РФ добавил, что прогнозы скептиков о том, якобы операция в Сирии станет «вторым Афганистаном», оказались далекими от истины.

    «Когда началась наша операция в Сирии сколько было криков записных либералов, что «это второй Афганистан», «наши гробы пойдут». Все эти вопли оказались полностью несостоятельны», — сказал Толстой.

    Ранее сообщалась об атаках ВКС РФ на позиции боевиков на севере Хамы.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #сирия #экономика #толстой #восстановление
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