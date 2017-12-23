Москва, 23 декабря. Россия должна принять деятельное участие в восстановлении экономики Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой, выступая на программе «Право знать».

По его словам, речь идет о долгосрочных проектах, направленных на восстановление экономики Сирии. Толстой подчеркнул, что установление прочного мира в САР зависит от переговоров в Женеве.

Вице-спикер РФ добавил, что прогнозы скептиков о том, якобы операция в Сирии станет «вторым Афганистаном», оказались далекими от истины.

«Когда началась наша операция в Сирии сколько было криков записных либералов, что «это второй Афганистан», «наши гробы пойдут». Все эти вопли оказались полностью несостоятельны», — сказал Толстой.

Ранее сообщалась об атаках ВКС РФ на позиции боевиков на севере Хамы.