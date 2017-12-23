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Россия
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Политика
Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли
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    Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли

    22:07  23 Декабря 2017  /обновлено: 22:07  23 Декабря 2017
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    Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли

    Москва, 23 декабря. Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, позвонив от имени главы правительства Польши Матеуша Моравецкого.

    Пранкеры обсудили с Хейли ситуацию, сложившуюся вокруг признания Иерусалима столицей Израиля и голосование СБ ООН по данному вопросу.

    Кроме того, обсуждалась позиция США по борьбе с героизацией нацизма и поставках летального оружия Киеву. Хейли призналась, что Вашингтон «тесно сотрудничает» с Украиной, чтобы вместе «отодвинуть Россию в Крымском вопросе».

    Вован и Лексус также поинтересовались мнением Хейли о «вмешательстве России» в ход выборов на несуществующих островах. На это постпред США ответила, что Вашингтон «пристально следит» за развитием ситуации, сообщает RT.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #вован #лексус #хейли #пранкеры
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