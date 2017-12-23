Пранкеры разыграли постпреда США при ООН Хейли

Москва, 23 декабря. Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) разыграли постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, позвонив от имени главы правительства Польши Матеуша Моравецкого.

Пранкеры обсудили с Хейли ситуацию, сложившуюся вокруг признания Иерусалима столицей Израиля и голосование СБ ООН по данному вопросу.

Кроме того, обсуждалась позиция США по борьбе с героизацией нацизма и поставках летального оружия Киеву. Хейли призналась, что Вашингтон «тесно сотрудничает» с Украиной, чтобы вместе «отодвинуть Россию в Крымском вопросе».

Вован и Лексус также поинтересовались мнением Хейли о «вмешательстве России» в ход выборов на несуществующих островах. На это постпред США ответила, что Вашингтон «пристально следит» за развитием ситуации, сообщает RT.