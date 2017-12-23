  «Преемственность и развитие»: ОП отметила самые главные тезисы Путина по развитию страны

Москва, 23 декабря. Члены Общественной палаты высоко оценили выступление президента РФ Владимира Путина на съезде «Единой России», во время которого глава государства назвал основные приоритеты развития страны.

Заместитель председатель комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев назвал правильным посылом слова президента о необходимости ставить амбициозные задачи. Он процитировал Путина, который сказал, что, если строить грандиозные планы, есть вероятность, что они будут реализованы не в полной мере, однако если не строить их, они никогда не воплотятся в жизнь даже частично.

Григорьев также отметил тезис Путина о необходимости развиваться и двигаться вперед, но в то же время не забывать о сохранении того, что было наработано прежде.

«То есть, одновременно две задачи — с одной стороны, обеспечение преемственности, уважение к традиционным ценностям, а с другой стороны — вот этого прорывного развития», — пояснил он РИА Новости.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин ранее заявил о намерении баллотироваться на четвертый срок. Президентские выборы в России пройдут в марте 2018 года.