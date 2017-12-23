Политолог предрек бегство и забвение Порошенко

Киев, 23 декабря. Украинский политолог Виктор Небоженко заявил, что у президента Украины Петра Порошенко нет шансов на переизбрание, а его нынешние соратники вскоре отвернутся от главы государства.

Небоженко отмечает, что ранее наблюдалось стремление политиков и чиновников добиться благосклонности Порошенко. Но теперь украинский лидер превратился скорее в «разменную монету». Политолог также не верит в перспективы Блока Петра Порошенко.

«Блок Петра Порошенко» — это политическое прикрытие обычного админресурса. Нет так никакой партии даже близко…. Если завтра Порошенко бежит в Испанию, то послезавтра половина фракции не признается в знакомстве с ним», — цитирует «Политнавигатор».

Ранее сообщалось о задержании бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в аэропорту Женевы. После выяснения обстоятельств Яценюк был отпущен, — сообщает RT.