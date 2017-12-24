Сирия итоги за сутки на 24 декабря 06.00: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в окрестностях авиабазы Абу Духур, террористы ИГ убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 24 декабря. ВКС РФ наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях аэродрома Абу Духур, террористы ИГ1 убили бойца SDF в Дейр-эз-Зоре, ВС Турции ведут обстрел позиций SDF в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по позициям «Джебхат а-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Ан-Нусре» в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от боевиков «Ан-Нусры» территории Алеппо, Идлиба и Хамы, вели обстрел позиций боевиков в Хомсе и Даръа.

«Исламское государство»1: обстреляло САА в Дамаске, вело бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме, напало на позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Дамаске, Алеппо, Идлибе и Хаме, напала на опорные пункты «Файлак аш-Шам» в Идлибе, атаковала ИГ на востоке Хамы.

«Ахрар аш-Шам»: поддерживает «Тахрир аш-Шам» в боях против САА на северо-востоке Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): готовится к атакам ИГ на западе провинции Даръа.

Курды: потеряли бойца в Дейр-эз-Зоре, противостоят ВС Турции на юге Алеппо.

Провинция Дамаск

В южном пригороде Дамаска были зафиксированы единичные атаки расположений правительственных войск со стороны снайперов ИГИЛ1. Об этом сообщал в Twitter (@stfcgh95478) военный источник. Автор публикации отмечал, что обстрелы происходили в районе Аль-Тадамон.

На юго-западе провинции продолжались интенсивные бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры». В эпицентре противостояния по-прежнему находятся города Мугр аль-Мир и Бейт Джинн. Силами армии САР от террористов «Тахрир аш-Шам» освобожден населенный пункт Ханакир. В конце дня стало известно, что солдаты правительственных войск зачистили от исламистов район Ханкарат. Об этом писало ISW News.

В Восточной Гуте снова отмечались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Местный источник писал в сети Telegram (@EMCnewscenter1), что артиллерия правительственных войск наносила удары по опорным пунктам боевиков в районах Джобар, Айн Тарма и Замалка. Также столкновения между армией Башара Асада и незаконными вооруженными формированиями фиксировались недалеко от населенных пунктов Хамурия, Мадира и Джисрин, передавал Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

Подконтрольное ИГИЛ информагентство «Аль-Амак» писало, что террористы уничтожили боевика коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от лагеря беженцев Ярмук к югу от административного центра провинции Дамаск.

Провинция Алеппо

ВКС РФ продолжили наносить удары по зонам дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе горы Аль-Хос на юге провинции Алеппо, передавал местный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Также российская авиация атаковала позиции «Ан-Нусры» в окрестностях поселений Рамла, Сияла, Бурдж Сабана и Абиссан в этой части региона. Под прикрытием ВКС России Сирийская арабская армия (САА) развивала наступление на опорные пункты исламистов. Ожесточенные боестолкновения между войсками Башара Асада и террористами коалиции «Тахрир аш-Шам» отмечались в окрестностях населенных пунктов Ар-Рашидин и Хан Туман, а также к югу от Ханассера. Военные источники писали, что радикалы удерживают позиции в поселении Хирбет-Хвиш, куда недавно было переброшено подкрепление из 300 боевиков.

Военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) передавал, что турецкая армия вела обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в районе курдского города Африн. Ранее артиллерия ВС Турции нанесла удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения вблизи поселений Марааназ и Барада.

Провинция Хомс

Боевики радикальной оппозиции снова нарушили режим прекращения огня в провинции Хомс. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал о перестрелках между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями в районе населенных пунктов Ганту и Тальбисса в северной части региона.

На востоке провинции были зафиксированы бестолкновения между правительственными войсками и немногочисленной группировкой террористов, скрывавшихся в районе населенного пункта Хамима. Об этом писал в своем Twitter (@IvanSidorenko1) один из местных источников.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства», укрывающиеся на подконтрольных курдским отрядам территориях провинции Дейр-эз-Зор, продолжают совершать нападения на позиции Демократических сил Сирии (SDF). Подконтрольное ИГИЛ информационное агентство «Аль-Амак» передавало, что атаке со стороны радикальных исламистов подверглись опорные пункты SDF к северу от населенного пункта Абу Хамам. Террористы утверждали, что в результате столкновения ими был убит один боец «демократической армии». Ранее стычки между SDF и ИГИЛовцами фиксировались в районе поселения Джарас аль-Шарки.

Провинция Даръа

Командование Сирийской свободной армии (ССА) ввело комендантский час в подконтрольном боевикам поселении Аль-Джабилия на западе провинции Даръа. Как писало Smart News Agency, ссылаясь на источник в рядах ССА, данная мера была предпринята в связи с активизацией в этой части региона террористов группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид», связанной с «Исламским государством». По данным информационного агентства, боевики «свободной армии» готовятся к наступлению со стороны радикальных исламистов. Комендантский час будет действовать в поселении в течение трех дней.

Боевики незаконных военизированных формирований открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в городе Даръа, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, установленный в регионе. Об этом сообщил местный источник в Telegram (@EMCnewscenter1). В качестве ответной реакции правительственные войска обстреляли зоны дислокации радикальных группировок, передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq) военный источник.

Напомним, на территории провинции Даръа действует зона деэскалации сирийского конфликта. Однако боевики нарушают перемирие, подвергая артиллерийским ударам позиции армии САР и мирные поселения региона.

Провинция Идлиб

ВКС РФ атаковали укрепрайоны террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях авиабазы Абу Духур на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщало в своем аккаунте в Twitter (@ShahbaPress) информационное агентство Shahba Press. Напомним, российская авиация обеспечивает продвижение к стратегическому военному объекту, захваченному боевиками «Тахрир аш-Шам», бригад Сирийской арабской армии (САА). Также ВКС РФ нанесли удары по позициям исламистов в районе города Абу Дали, к южным границам которого подошли солдаты правительственных войск.

Террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» напали на штаб и склады вооружений группировки «Файлак аш-Шам» в поселении Харанбуш к северу от города Маарет Мисрин. О столкновении между незаконными формированиями писало в Twitter (@24Idlib) информационное агентство Idlib 24.

В административном центре провинции Идлиб взорвался заминированный мотоцикл, сообщал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@SyriaCivilDef). По данным автора публикации, в результате инцидента было ранено несколько мирных жителей города.

Провинция Хама

ВКС России нанесли ряд ударов по зонам дислокации радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от города Аль-Латамина на севере провинции Хама. О боевых вылетах российской авиации писал в своем микроблоге в Twitter (@ShahbaPress) один из местных источников. Военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1) передавал также, что ВКС РФ атаковали опорные пункты террористов в районе Каср ибн Вардан в восточной части региона. Позже Masar Press Agency сообщало, что российские летчики бомбили укрепрайоны «Ан-Нусры» недалеко от Рахаджана.

На северо-востоке провинции Хама отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Военный Twitter-канал (@IvanSidorenko1), передавал, что артиллерия армии САР вела обстрел опорных пунктов исламистов недалеко от населенных пунктов Калят аль-Мадик и Тель Сальхаб.

Также перестрелки между САА и «Ан-Нусрой» были зафиксированы в районе Кафр Зеты на севере региона. Об этом писал источник в Twitter (@IvanSidorenko1). Также по данным местного источника, опубликованным в Twitter (@MasarPressNet), правительственные войска, базирующиеся в Халфае, вели обстрел зон дислокации террористов в окрестностях города Аль-Латамина.

Информационное агентство Al-Masdar News писало, что в северо-восточную часть региона в качестве подкрепления «Ан-Нусры» прибыли боевики группировки «Ахрар аш-Шам».

Военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) писал, что радикальные исламисты «Ан-Нусры» атаковали укрепрайоны «Исламского государства» в деревне Таль Абу Ханадик на востоке провинции Хама.

Ирак

В разных районах провинции Дияла обнаружено и уничтожено несколько небольших группировок «Исламского государства». Об этом сообщал, ссылаясь на источник в армии Ирака, военный Twitter-канал (@DaeshCrimes).

Большое подкрепление ополчения «Хашд аш-Шааби» отправлено на границу с Сирией, чтобы противостоять группировкам ИГИЛ. По данным местного источника в социальной сети Twitter (@IraqiSecurity), главной задачей бойцов народной мобилизации станет предотвращение попыток немногочисленных банд ИГ, скрывающихся в Сирии, пересечь границу между государствами.

На юге иракской столицы прогремел взрыв, передавало в середине дня Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате детонации мины, заложенной в районе одного из рынков Багдада, было ранено четыре мирных жителя города. Также Iraqi News сообщало, что в Багдаде был арестован высокопоставленный лидер ИГИЛ.

К югу от Мосула силами солдат армии Ирака была обнаружена группа террористов «Исламского государства». Информационное агентство Iraqi News писало, что бойцы правительственных войск уничтожили шестерых радикальных исламистов, одного боевика ИГ удалось взять под арест.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)