Собянин назвал Путина настоящим лидером, способным объединить страну

Москва, 23 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал кандидатуру действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах в 2018 году. По словам градоначальника, Путин являет собой пример настоящего лидера, способного объединить страну.

«Съезд ЕР единодушно поддержал выдвижение Владимира Владимировича Путина. Он настоящий лидер. Человек, способный объединить страну, пройти через все невзгоды и победить», — пишет Собянин в Twitter.

Ранее премьер-министр РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партия также поддержит кандидатуру Владимира Путина на выборах.

Напомним, что действующий президент РФ Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на четвертый срок в качестве самовыдвиженца. Президентские выборы в России состоятся в марте 2015 года. О своем желании участвовать в выборах уже заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, председатель «Партии роста» Борис Титов и телеведущая Ксения Собчак (партия «Гражданская инициатива»).