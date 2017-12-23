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Донбасс сегодня: «огонь возмездия» ВСУ, украинские десантники гибнут под огнем «Правого сектора»
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    Донбасс сегодня: «огонь возмездия» ВСУ, украинские десантники гибнут под огнем «Правого сектора»

    21:59  23 Декабря 2017  /обновлено: 21:59  23 Декабря 2017
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    Донбасс сегодня: «огонь возмездия» ВСУ, украинские десантники гибнут под огнем «Правого сектора»

    Донбасс, 23 декабря. На луганском направлении ситуация стабилизируется, в ДНР остается напряженной. СБУ проводит проверку потерь украинских десантников от «дружественного огня» националистов. Раскрыта схема провокации с обстрелом Новолуганского. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Донецкое направление

    Ситуация остается напряженной, констатируют в оперативном командовании ДНР. До наступления «новогоднего» перемирия, которое пришло на смену «школьному» с 22 на 23 декабря, зафиксировано 23 случая нарушения режима прекращения огня украинской стороной. По району Донецка и прилегающим населенным пунктам работали гаубицы калибром 122 мм. На мариупольском направлении обстрелы велись из минометов 120 мм. 

    В результате обстрела Куйбышевского района столицы ДНР, повреждены пять домовладений. Количество выпущенных по республике боеприпасов составило до 500 единиц. 

    Донбасс сегодня: «огонь возмездия» ВСУ, украинские десантники гибнут под огнем «Правого сектора»

    Луганское направление

    Позиции Народной милиции ЛНР трижды подвергались обстрелам украинских силовиков. Всего по защитникам республики выпущено до 50 мин и гранат. ВС Украины преимущественно били из гранатометов и пушек боевых машин пехоты. Также периодически задействовали минометы калибра 120 мм.

    СБУ проверяет потери вооруженных сил Украины

    Информатор донецких военных из числа военнослужащих 25 воздушно-десантной бригады украинской армии (25 овдбр ВСУ) сообщает проверках в бригаде. Инспекцию проводят в штабе бригады в Авдеевке представители СБ Украины. Цель – расследование большого количества потерь среди бойцов-десантников.

    В оперативном командовании ДНР корреспонденту ФАН сообщили о причинах высоких потерь ВСУ. Так, 80% потерь случается из-за неосторожного обращения с боеприпасами и оружием, в результате неуставных отношений и гибели в результате разборок регулярных частей украинской армии с добровольческими нацбатальонами типа «Правый сектор»1 (организация запрещена в России) и «УДА» («Украинская добровольческая армия» — Прим. ФАН).

    Донбасс сегодня: «огонь возмездия» ВСУ, украинские десантники гибнут под огнем «Правого сектора»

    Причины гибели десантников

    Усилия сотрудников украинской спецслужбы, по данным разведки, сосредоточены на жертвах междоусобиц между нацбатами и десантниками. Расследование выявило основные причины гибели военнослужащих 25 овдбр. Ими стали передел сфер влияния в Авдеевке и провокации ответного огня, когда обстрел ведется с той целью, чтобы вызвать активность в направлении реального противника (ВС ДНР).

    Напомним, что ротация подразделений ВС Украины прошла уже после того, как в Авдеевке «закрепились» «УДА» и «Правый сектор». А прибывшие по ротации десантники из 25 бригады армии попытались навести собственные порядки в городе и окрестностях. Этим и вызваны частые акции «братского огня», который фиксирует военная разведка дончан. 

    Кто обстрелял Новолуганское

    Практически всю неделю украинские СМИ, штаб силовой операции «АТО» и экспертное сообщество Незалежной муссировали тему обстрела «террористами ДНР» поселка Новолуганское. В оперативном командовании ДНР корреспонденту ФАН «разъяснили на пальцах» все подробности данного инцидента. 

    Донбасс сегодня: «огонь возмездия» ВСУ, украинские десантники гибнут под огнем «Правого сектора»

    Последовательность провокации

    Итак, первое, что было установлено разведкой Донецкой республики – это направление удара и тип вооружений. Обстрел был осуществлен реактивной системой залпового огня БМ-21 «Град» из состава бригадной артгруппы 128 горно-пехотной бригады украинской армии. Дислоцируются указанные подразделения в Дзержинске, Артемовске и окрестностях Горловки. Реактивная установка была из состава бригады у села Зеленополье передана в день обстрела во «временное пользование» экипажа из числа «УДА». 

    Экипаж националистов осуществил скрытное перемещение БМ-21 в квадрат в четырех километраз южнее Новолуганского и нанес удар по поселку. В это же время боевики «добровольческой армии» начали обстрел населенного пункта из РПГ с использованием так называемых «термобаров» (термобарические снаряды — Прим. ФАН). 

    И в завершении, после окончания отстрела националистами из РСЗО, подразделения регулярной армии Украины нанесли «удар возмездия» по Горловке и Гольмовскому (населенные пункты ДНР — Прим. ФАН). Таким образом была окончена спланированная провокация, имевшая цель «показать всему миру истинное нутро террористов ДНР», которые, как уже установлено, на самом деле не сделали ни единого выстрела в указанном районе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #днр #всу #донбасс #украина #лнр #новороссия #сбу
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