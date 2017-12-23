Донбасс сегодня: «огонь возмездия» ВСУ, украинские десантники гибнут под огнем «Правого сектора»

Донбасс, 23 декабря. На луганском направлении ситуация стабилизируется, в ДНР остается напряженной. СБУ проводит проверку потерь украинских десантников от «дружественного огня» националистов. Раскрыта схема провокации с обстрелом Новолуганского. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донецкое направление

Ситуация остается напряженной, констатируют в оперативном командовании ДНР. До наступления «новогоднего» перемирия, которое пришло на смену «школьному» с 22 на 23 декабря, зафиксировано 23 случая нарушения режима прекращения огня украинской стороной. По району Донецка и прилегающим населенным пунктам работали гаубицы калибром 122 мм. На мариупольском направлении обстрелы велись из минометов 120 мм.

В результате обстрела Куйбышевского района столицы ДНР, повреждены пять домовладений. Количество выпущенных по республике боеприпасов составило до 500 единиц.

Луганское направление

Позиции Народной милиции ЛНР трижды подвергались обстрелам украинских силовиков. Всего по защитникам республики выпущено до 50 мин и гранат. ВС Украины преимущественно били из гранатометов и пушек боевых машин пехоты. Также периодически задействовали минометы калибра 120 мм.

СБУ проверяет потери вооруженных сил Украины

Информатор донецких военных из числа военнослужащих 25 воздушно-десантной бригады украинской армии (25 овдбр ВСУ) сообщает проверках в бригаде. Инспекцию проводят в штабе бригады в Авдеевке представители СБ Украины. Цель – расследование большого количества потерь среди бойцов-десантников.

В оперативном командовании ДНР корреспонденту ФАН сообщили о причинах высоких потерь ВСУ. Так, 80% потерь случается из-за неосторожного обращения с боеприпасами и оружием, в результате неуставных отношений и гибели в результате разборок регулярных частей украинской армии с добровольческими нацбатальонами типа «Правый сектор»1 (организация запрещена в России) и «УДА» («Украинская добровольческая армия» — Прим. ФАН).

Причины гибели десантников

Усилия сотрудников украинской спецслужбы, по данным разведки, сосредоточены на жертвах междоусобиц между нацбатами и десантниками. Расследование выявило основные причины гибели военнослужащих 25 овдбр. Ими стали передел сфер влияния в Авдеевке и провокации ответного огня, когда обстрел ведется с той целью, чтобы вызвать активность в направлении реального противника (ВС ДНР).

Напомним, что ротация подразделений ВС Украины прошла уже после того, как в Авдеевке «закрепились» «УДА» и «Правый сектор». А прибывшие по ротации десантники из 25 бригады армии попытались навести собственные порядки в городе и окрестностях. Этим и вызваны частые акции «братского огня», который фиксирует военная разведка дончан.

Кто обстрелял Новолуганское

Практически всю неделю украинские СМИ, штаб силовой операции «АТО» и экспертное сообщество Незалежной муссировали тему обстрела «террористами ДНР» поселка Новолуганское. В оперативном командовании ДНР корреспонденту ФАН «разъяснили на пальцах» все подробности данного инцидента.

Последовательность провокации

Итак, первое, что было установлено разведкой Донецкой республики – это направление удара и тип вооружений. Обстрел был осуществлен реактивной системой залпового огня БМ-21 «Град» из состава бригадной артгруппы 128 горно-пехотной бригады украинской армии. Дислоцируются указанные подразделения в Дзержинске, Артемовске и окрестностях Горловки. Реактивная установка была из состава бригады у села Зеленополье передана в день обстрела во «временное пользование» экипажа из числа «УДА».

Экипаж националистов осуществил скрытное перемещение БМ-21 в квадрат в четырех километраз южнее Новолуганского и нанес удар по поселку. В это же время боевики «добровольческой армии» начали обстрел населенного пункта из РПГ с использованием так называемых «термобаров» (термобарические снаряды — Прим. ФАН).

И в завершении, после окончания отстрела националистами из РСЗО, подразделения регулярной армии Украины нанесли «удар возмездия» по Горловке и Гольмовскому (населенные пункты ДНР — Прим. ФАН). Таким образом была окончена спланированная провокация, имевшая цель «показать всему миру истинное нутро террористов ДНР», которые, как уже установлено, на самом деле не сделали ни единого выстрела в указанном районе.

1 Организация запрещена на территории РФ.