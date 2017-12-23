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Россия
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Политика
Маккейн рассказал, как противотанковые ракеты США принесут Украине мир
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    Маккейн рассказал, как противотанковые ракеты США принесут Украине мир

    21:34  23 Декабря 2017  /обновлено: 21:34  23 Декабря 2017
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    Маккейн рассказал, как противотанковые ракеты США принесут Украине мир

    Вашингтон, 23 декабря. Американский сенатор от штата Аризона Джон Маккейн поддержал решение президента США Дональда Трампа разрешить поставки летального оружия на Украину. Об этом республиканец сообщил в своем заявлении, распространенном в субботу.

    Политик уверен, что американское оружие позволит принести Украине мир, однако считает, что данное решение «запоздало на многие годы».

    Маккейн рассказал, как противотанковые ракеты США принесут Украине мир

    «Решение президента Трампа вооружить Украину противотанковым комплексом Javelin означает, что США поддерживают своих союзников. Предоставление Украине летального оружия не подрывает мир на Украине, оно, напротив, необходимо для его достижения», — говорится в заявлении.

    Напомним, что ранее Трамп одобрил военный бюджет США, который предполагает предоставление Украине летального вооружения. В частности, речь идет о противотанковых ракетах Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это вооружение будет использовано в качестве обороны, а не нападения.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #украина #оружие #маккейн #поставка #javelin
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