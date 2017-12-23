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Россия
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Сирия новости 23 декабря 22.30: несколько мирных жителей пострадало при взрыве в Идлибе, на востоке Хамы продолжаются бои между ИГ и «Ан-Нусрой»
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    Сирия новости 23 декабря 22.30: несколько мирных жителей пострадало при взрыве в Идлибе, на востоке Хамы продолжаются бои между ИГ и «Ан-Нусрой»

    22:30  23 Декабря 2017
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    Сирия новости 23 декабря 22.30: несколько мирных жителей пострадало при взрыве в Идлибе, на востоке Хамы продолжаются бои между ИГ и «Ан-Нусрой»

    Сирия, 23 декабря. Несколько мирных жителей Идлиба пострадали при взрыве заминированного мотоцикла, бои между ИГ1 и «Джебхат ан-Нусрой»1 продолжаются на востоке Хамы, 12 тысяч семей вернулось в Мосул. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бомбят позиции «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.  

    «Исламское государство»1: заявляет об уничтожении боевика «Ан-Нусры» в Дамаске, противостоит «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: атакует ИГ на востоке Хамы, противостоит САА в Дамаске и Идлибе.

    Сирия новости 23 декабря 22.30: несколько мирных жителей пострадало при взрыве в Идлибе, на востоке Хамы продолжаются бои между ИГ и «Ан-Нусрой»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 23 декабря 22.30: несколько мирных жителей пострадало при взрыве в Идлибе, на востоке Хамы продолжаются бои между ИГ и «Ан-Нусрой»

    Вблизи населенного пункта Бейт Джинн продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». В ходе столкновений солдаты армии САР освободили от радикалов район Ханкарат. Об этом сообщает информационное агентство ISW News. Также правительственные войска атакуют исламистов на подходах к городу Мугр аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск, передает военный источник в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV).

    В Восточной Гуте продолжаются перестрелки между САА и группировками радикальной оппозиции. По данным Telegram-канала (@EMCnewscenter1), бои идут в районе поселений Мадира и Джисрин.

    Подконтрольное ИГИЛ1 информагентство «Аль-Амак» пишет, что террористы уничтожили боевика коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от лагеря беженцев Ярмук к югу от административного центра провинции Дамаск.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 23 декабря 22.30: несколько мирных жителей пострадало при взрыве в Идлибе, на востоке Хамы продолжаются бои между ИГ и «Ан-Нусрой»

    На окраинах административного центра провинции Даръа продолжаются перестрелки между правительственными войсками и радикальными группировками. По данным местного источника, опубликованным в социальной сети Twitter (@AJA_Syria), Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел зон дислокации боевиков. В это время радикалы обстреливают расположения армии САР в районе Аль-Маншия. Напомним, боевики в очередной раз нарушили установленное в регионе перемирие, открыв огонь по жилым районам города Даръа, а также обстреляв позиции САА. Солдаты сирийской армии были вынуждены произвести ответные действия, чтобы уничтожить орудия террористов.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 23 декабря 22.30: несколько мирных жителей пострадало при взрыве в Идлибе, на востоке Хамы продолжаются бои между ИГ и «Ан-Нусрой»

    ВКС РФ продолжают наносить массированные удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях стратегической авиабазы Абу Духур на востоке провинции Идлиб. Об этом пишет военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1).

    В это же время, по данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел опорных пунктов исламистов на юге региона.

    В административном центре провинции Идлиб взорвался заминированный мотоцикл, сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@SyriaCivilDef). По данным автора публикации, в результате инцидента ранено несколько мирных жителей города.

    Провинция Хама

    Сирия новости 23 декабря 22.30: несколько мирных жителей пострадало при взрыве в Идлибе, на востоке Хамы продолжаются бои между ИГ и «Ан-Нусрой»

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков «Джебхат ан-Нусры» в районе Аль-Латамины со своих позиций недалеко от Халфаи. Об этом сообщает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@dajtofoy).

    Также на севере региона продолжает работать российская авиация. По данным военного Telegram-канала (@EMCnewscenter1), ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам террористов коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Аль-Латамины и Кафр Зеты.

    Военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) пишет, что радикальные исламисты «Ан-Нусры» атакуют укрепрайоны «Исламского государства» в деревне Таль Абу Ханадик на востоке провинции Хама.

    Ирак

    Сирия новости 23 декабря 22.30: несколько мирных жителей пострадало при взрыве в Идлибе, на востоке Хамы продолжаются бои между ИГ и «Ан-Нусрой»

    Информационное агентство Iraqi News передает, ссылаясь на источник в администрации провинции Найнава, что 12 тысяч семей вернулись в свои дома в городе Мосул из лагерей беженцев, расположенных в Сирии, Турции и на территории иракского Курдистана.

    Информационное агентство Alsumaria News опубликовало информацию, в соответствии с которой за время военных кампаний, направленных на борьбу с «Исламским государством», курдская милиция «Асайиш» арестовала более 5000 мирных жителей провинции Киркук. По данным издания, официальный Багдад требует передать заключенных служащим правительственных структур для дальнейшего рассмотрения дел арестованных в суде.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #мосул #ирак #саа #идлиб #даръа #тахрир аш-шам #бейт джинн #мугр аль-мир
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