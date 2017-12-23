Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Женева, 23 декабря. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк был задержан в аэропорту швейцарской Женевы. Об этом сообщает «Страна».

По данным издания, 23-го декабря экс-премьер прилетел в Женеву из Киева. Его остановили на паспортном контроле. Разговор шел о запросе Интерпола, — утверждает очевидец событий.

Далее Яценюка увели в другое помещение для выяснения обстоятельств. Вскоре на странице Facebook партии «Народный фронт», лидером которого является Арсений Яценюк, появились разъяснения.

Пресс-секретарь партии Ольга Лаппо написала, что задержание могло быть связано с обвинениями СК РФ в участии Яценюка в боевых действиях в Чечне. Лаппо назвала эти обвинения «абсурдными».

RT отмечает, что вскоре бывшего главу Кабинета министров Украины отпустили, предупредив о возможных задержаниях в дальнейшем.