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Политика
Яценюка задержали в аэропорту Женевы
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    Яценюка задержали в аэропорту Женевы

    21:27  23 Декабря 2017  /обновлено: 21:27  23 Декабря 2017
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    Яценюка задержали в аэропорту Женевы

    Женева, 23 декабря. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк был задержан в аэропорту швейцарской Женевы. Об этом сообщает «Страна».

    По данным издания, 23-го декабря экс-премьер прилетел в Женеву из Киева. Его остановили на паспортном контроле. Разговор шел о запросе Интерпола, — утверждает очевидец событий.

    Далее Яценюка увели в другое помещение для выяснения обстоятельств. Вскоре на странице Facebook партии «Народный фронт», лидером которого является Арсений Яценюк, появились разъяснения.

    Пресс-секретарь партии Ольга Лаппо написала, что задержание могло быть связано с обвинениями СК РФ в участии Яценюка в боевых действиях в Чечне. Лаппо назвала эти обвинения «абсурдными».

    RT отмечает, что вскоре бывшего главу Кабинета министров Украины отпустили, предупредив о возможных задержаниях в дальнейшем.

    Автор: Сергей Свазовский
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    #задержание #яценюк #интерпол #женева #швейцария #аэропорт
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