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Россия
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Россия
«Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты
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    «Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты

    21:18  23 Декабря 2017  /обновлено: 21:29  23 Декабря 2017
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    «Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты

    Москва, 23 декабря. «Монархическая партия» единогласным решением выдвинула своего основателя, миллиардера Антона Бакова, в качестве кандидата в президенты на грядущих выборах.

    За кандидатуру Бакова проголосовали все 45 представителей региональных отделений партии. Съезд состоялся в субботу в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

    Напомним, что в субботу также стало известно о выдвижении известной телеведущей Ксении Собчак в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива». Кандидатом от «Яблока» стал один из основателей этой организации Григорий Явлинский, а «Партию роста» на выборах будет представлять уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов. О своем желании участвовать в выборах ранее также заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который уже успел зарегистрироваться в качестве официального кандидата, и действующий президент страны Владимир Путин. Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #выборы-2018 #кандидат #монрахическая партия #баков
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