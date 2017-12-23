«Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты

Москва, 23 декабря. «Монархическая партия» единогласным решением выдвинула своего основателя, миллиардера Антона Бакова, в качестве кандидата в президенты на грядущих выборах.

За кандидатуру Бакова проголосовали все 45 представителей региональных отделений партии. Съезд состоялся в субботу в Екатеринбурге, передает РИА Новости.

Напомним, что в субботу также стало известно о выдвижении известной телеведущей Ксении Собчак в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива». Кандидатом от «Яблока» стал один из основателей этой организации Григорий Явлинский, а «Партию роста» на выборах будет представлять уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов. О своем желании участвовать в выборах ранее также заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который уже успел зарегистрироваться в качестве официального кандидата, и действующий президент страны Владимир Путин. Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года.