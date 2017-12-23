Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Экономика
Эксперты назвали топ-10 самых разочаровывающих машин
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты назвали топ-10 самых разочаровывающих машин

    20:59  23 Декабря 2017  /обновлено: 20:59  23 Декабря 2017
    17344

    Эксперты назвали топ-10 самых разочаровывающих машин

    Москва, 23 декабря. Эксперты составили необычный рейтинг десяти самых разочаровывающих автомобилей, основываясь на отзывах автовладельцев. При составлении этого списка в расчет брались такие критерии, как стоимость машины, комфортность салона, мощность двигателя и вместительность.

    Эксперты назвали топ-10 самых разочаровывающих машин

    Выяснилось, что сильнее всех надежды не оправдал американский минивэн Dodge Caravan. Поводом для нареканий стала маленькая вместительность и неудобный салон. На втором месте оказался трехдверный хэтчбэк Fiat 500, который разочаровал своих владельцев неудобными сиденьями и слабым двигателем. «Бронза» также отошла «американцу» — легкому коммерческому автомобилю Ford Transit Connect (собирается по лицензии в Турции), который  попал в антирейтинг благодаря маломощному, но при этом достаточно прожорливому двигателю.

    Остальные места поделили между собой Nissan Infiniti QX60, Dodge Journey, Nissan Versa,  Chevrolet Trax, Acura ILX, Nissan Centra и Mercedes-Benz GLA-Class.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #рейтинг #машины #разочарование
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть