Эксперты назвали топ-10 самых разочаровывающих машин

Москва, 23 декабря. Эксперты составили необычный рейтинг десяти самых разочаровывающих автомобилей, основываясь на отзывах автовладельцев. При составлении этого списка в расчет брались такие критерии, как стоимость машины, комфортность салона, мощность двигателя и вместительность.

Выяснилось, что сильнее всех надежды не оправдал американский минивэн Dodge Caravan. Поводом для нареканий стала маленькая вместительность и неудобный салон. На втором месте оказался трехдверный хэтчбэк Fiat 500, который разочаровал своих владельцев неудобными сиденьями и слабым двигателем. «Бронза» также отошла «американцу» — легкому коммерческому автомобилю Ford Transit Connect (собирается по лицензии в Турции), который попал в антирейтинг благодаря маломощному, но при этом достаточно прожорливому двигателю.

Остальные места поделили между собой Nissan Infiniti QX60, Dodge Journey, Nissan Versa, Chevrolet Trax, Acura ILX, Nissan Centra и Mercedes-Benz GLA-Class.