Сирия новости 24 декабря 07.00: САА ликвидировала двух полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам»; ВС Турции завершают подготовку к операции в Африне

Сирия, 24 декабря. САА ликвидировала двух полевых командиров «Хайят Тахрир аш-Шам»; ВС Турции завершают подготовку к операции в Африне; Израиль, Иордания и Саудовская Аравия продолжают поддержку боевиков в Сирии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: были обстреляны боевиками «Файлак ар-Уля» на северо-восточных окраинах Дамаска.

«Исламское государство»:1 может атаковать САА из районов переправ на левом берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: понес потери на северо-востоке Хамы.

ВС Турции: обстреляли курдские вооруженные формирования в кантоне Африн.

Провинция Дамаск

Как сообщает источник в Twittter @Sohayb_Masri1, боевики вооруженных группировок, действующих в столичных пригородах Хараста, Джобар и Айн-Терма, пытаются выявить местонахождение позиций правительственных войск, ведя «беспокоящие» обстрелы.

Telegram-канал @Syria_freedoom пишет, что группировка «Файлак ар-Уля», действующая в районе Харасты обстреляла из минометных орудий позиции САА на северо-восточных окраинах Дамаска. Отмечается, что ответный огонь не открывался.

По информации, опубликованной в Telegram-канале @nors2017, Израиль, Иордания и Саудовская Аравия продолжают поддерживать подконтрольные им вооруженные группировки с целью активизации боевых действий и, как следствие, дестабилизации ситуации в провинциях Даръа, Эс-Сувейда, Эль-Кунейтра, а также в южных районах провинции Дамаск. Если верить источнику, в ближайшее время перечисленные страны планируют увеличить поставки вооружения и боеприпасов воюющим против правительства Башара Асада группировкам. Также в ближайшее время возможна активизация «спящих ячеек» боевиков в районе населенных пунктов Байт-Сабир, Кафр-Хаур и Байтима.

Источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) сообщает, что в район города Бейт-Джинн прибыли отряды боевиков, прошедших подготовку на территории Иордании.

Провинция Алеппо

По информации, опубликованной в Telegram-канале @SyrianEndeavour, в ходе наступления сирийских правительственных войск в сторону населенных пунктов Расм-Саяль и Бурдж-Сбене боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» смогли удержать свои позиции и произвести две контратаки. По той же информации террористы сосредоточили все свои силы на удержании Бурдж-Сбене, а также перебрасывают подкрепления в Рамлу.

Вооруженные силы Турции продолжают обстреливать позиции курдских вооруженных формирований в районе города Африн, сообщает источник в Twitter (@aejkhalil2). Так, из района населенного пункта Азаз турецкими войсками был произведен минометный обстрел «Отрядов народной самообороны» окрестностей Минника, Бафлиуна и Касталь. О потерях со стороны курдов не сообщается.

Telegram-канал @afrinh пишет, что турецкое военное командование в настоящее время завершает подготовку операции по блокированию курдского кантона Африн.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как считает источник в Twitter @najlaaalsadi, по-прежнему сохраняется опасность того, что разрозненные отряды боевиков «Исламского государства» могут контратаковать силы САА, используя террористов-смертников, из районов возможных переправ на левом берегу Евфрата в окрестностях населенных пунктов Эр-Рамади, Аббас и Сбехан.

По данным Telegram-канала @aljisr, правительственным войскам могут угрожать и боевики, передислоцированные из района погранперехода Ат-Танф в пустыню к западу от Абу-Кемаля, где они могут попытаться организовать засады и диверсии на маршрутах передвижения частей САА, направляющихся на фронты в Западной Сирии после разгрома ИГ1.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в Telegram @ibahaber, чтобы сдержать наступление правительственных войск, «Хайят Тахрир аш-Шам» минирует окрестности населенного пункта Мушейрифа и посылает свежие силы на позиции в окрестностях Абу-Дали. Основные усилия террористы сосредоточили на обороне участка между Мушейрифой и Телль-эль-Макта, где действует отряд в несколько десятков боевиков.

Источник в Twitter @hamza_780 пишет, что сирийская армия обстреляла позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» в районе Мушейрифы, в результате чего были уничтожены полевые командиры джихадистов Абу-Хамза и Абу эль-Фида

Провинция Хама

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» несут потери в параллельных боях с отрядом «Исламского государства» и правительственными войсками, сообщает Telegram-канал @Ebaa_Agency. Так, в районе населенного пункта Рахаджан террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 исчерпал возможности для наступления и вынужден проводить работы по оборудованию позиций на участки между населенными пунктами Аштане — Каср-Вардан и Расм-Хамам — Абу-Ханадек. Кроме этого, в район последнего ожидается переброска резервов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)