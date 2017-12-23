Порошенко рассказал, как именно он собирается применять американское оружие

Киев, 23 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что оружие, которое страна получит от США, будет использовано для обороны, а не наступления.

«Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — пишет он в Facebook.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил поставки летального оружия на Украину, подписав оборонный бюджет, который предполагает выделение 350 млн долларов на эти цели.

Отметим также, что аналогичное решение приняли власти Канады, которые сняли запрет на поставки летального оружия на Украину. Речь в первую очередь идет о стрелковом вооружении. Власти Донецкой народной республики после этого заявили, что готовы начать поставлять оружие в Славянск и Мариуполь.