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«Ежовщина» на Украине: как СБУ «российского шпиона» поймала
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    «Ежовщина» на Украине: как СБУ «российского шпиона» поймала

    16:47  24 Декабря 2017  /обновлено: 16:47  24 Декабря 2017
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    «Ежовщина» на Украине: как СБУ «российского шпиона» поймала

    Служба безопасности Украины разоблачила «высокопоставленного шпиона», затаившегося в правительстве. Его задержание в режиме онлайн показал телеканал «Прямой», дружественный Петру Порошенко.

    «Ежовщина» на Украине: как СБУ «российского шпиона» поймала

    Редкая удача

    Журналистка «Прямого» оказалась на месте событий по чистой случайности. Возвращалась с улицы Грушевского, где снимала другой репортаж. А тут как нельзя более кстати правоохранители чиновника задерживают.

    Отдадим должное сотруднице президентского СМИ. Сразу вычислила, что человек в костюме — чиновник, а джентльмены во фраках — сотрудники специальной службы.

    Мимо проходил еще один импозантный мужчина. Была не была! — подумала журналистка «Прямого», обратившись к незнакомцу за комментариями. Чьи будете? И кого это здесь арестовывают? Случайный прохожий оказался начальником контрразведки. Ситуация окончательно прояснилась. Задержанный — Станислав Ежов, переводчик главы правительства Украины Владимира Гройсмана.

    Недоумение вместо радости

    Публичная деятельность контрразведки СБУ вызвала у общественности вопросы.

    «Когда оперативная работа заменяется пиаром, когда начальник контрразведки выступает в роли телевизионного спикера, чтобы засвидетельствовать начальству свое личное участие, это вызывает недоумения больше, чем радости. Контрразведка — это служба, которой публичность противопоказана. Странно, что приходится об этих азбучных истинах писать…», — негодует журналист Юрий Бутусов.

    Как бы ни было, вскоре состоялось судебное заседание. По его итогам переводчику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Как минимум до 17 февраля сотруднику кабинета министров предстоит посидеть в СИЗО.

    Ежов и все-все-все

    Ежов оказался весьма неудобным «агентом Кремля». Он сопровождал Гройсмана едва ли не на всех встречах с международными партнерами. Следовательно, обладал доступом к обширному инсайду.

    Поэтому глава правительства оказался в весьма щекотливом положении. Приютил шпиона, разболтал все секреты. Владимир Борисович заспешил с объяснениями. Мол, знаем, в курсе. Давно уже были подозрения.

    Так сказать, держали Ежова в ежовых рукавицах. И не один месяц, подчеркнул Гройсман. Даже решил похвастаться. Мол, этот парень много где работал, а только мы его вычислили.

    Это очень интересная информация, учитывая, что еще недавно Ежов выполнял свои обязанности в штатном режиме. Выходит, Гройсман осознанно продолжил делиться с «вражеским агентом» информацией деликатного свойства.

    Но есть и другая версия. Советник МВД Антон Геращенко (который любит облизывать тарелку) утверждает, что «агента Кремля» удалось перехитрить.

    «Этого человека специально дезинформировали и перехватывали его сообщения, которые он делал в Российскую Федерацию. Фактически, все переговоры премьер-министра Гройсмана, в которых принимал участие Ежов, он оформлял в виде докладных записок и передавал Российской Федерации», — пояснил он.

    Не беда, что вместе с Ежовым приходилось дезинформировать и европейских партнеров. Выходит, заявления главы Кабинета министров на международной арене за последние «много месяцев» нельзя воспринимать всерьез. В общем, не очень складная вышла история.

    Их немало засело в наших рядах…

    Геращенко полагает, что «агентов Кремля» в украинской власти сейчас просто тьма-тьмущая. Но и это еще не вся проблема. Регионы Украины всеми силами стремятся к восстановлению торговых отношений с «вражеской» страной.

    Издание «Таймер» сообщает об увеличении объемов экспорта из Одесской области в РФ в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Россия оказалась на третьем месте в рейтинге экспортеров одесских товаров, уступив лишь Индии и Турции.

    А вот «грандиозные преимущества», открывшиеся Украине после подписания договора об Ассоциации с ЕС, пока не столь очевидны. Жаль. Петр Алексеевич так радовался…

    Автор: Сергей Свазовский
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    #шпион #сбу #гройсман #ежов
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