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Омские власти рассказали о состоянии дома, где прогремел взрыв
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    Омские власти рассказали о состоянии дома, где прогремел взрыв

    20:01  23 Декабря 2017  /обновлено: 20:02  23 Декабря 2017
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    Омские власти рассказали о состоянии дома, где прогремел взрыв

    Омск, 23 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил об отсутствии опасности разрушения жилого дома в Омске, где в субботу прогремел взрыв.

    «Самое главное, что, по оценке строителей, опасности разрушения нет ни самого подъезда, где произошел взрыв, ни соседних подъездов», — отметил он.

    По словам чиновника, МЧС уже направило в Омск специалистов, которые должны произвести детальное обследование всех несущих конструкций дома. Также было принято решение о том, чтобы расселить всех жильцов дома на одну ночь в гостиницу. Им будет предоставлен ночлег и горячее питание.

    Ранее сообщалось о взрыве газа в 10-этажном доме в Омске. В результате происшествия пострадал один человек, свыше 70 жильцов были эвакуированы. Взрыв повредил две наружные плиты дома и межкомнатную перегородку в одной из квартир.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #взрыв #газ #омск #дом
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