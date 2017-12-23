Омские власти рассказали о состоянии дома, где прогремел взрыв

Омск, 23 декабря. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков заявил об отсутствии опасности разрушения жилого дома в Омске, где в субботу прогремел взрыв.

«Самое главное, что, по оценке строителей, опасности разрушения нет ни самого подъезда, где произошел взрыв, ни соседних подъездов», — отметил он.

По словам чиновника, МЧС уже направило в Омск специалистов, которые должны произвести детальное обследование всех несущих конструкций дома. Также было принято решение о том, чтобы расселить всех жильцов дома на одну ночь в гостиницу. Им будет предоставлен ночлег и горячее питание.

Ранее сообщалось о взрыве газа в 10-этажном доме в Омске. В результате происшествия пострадал один человек, свыше 70 жильцов были эвакуированы. Взрыв повредил две наружные плиты дома и межкомнатную перегородку в одной из квартир.