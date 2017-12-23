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Россия
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Политика
Володин назвал программным выступление Путина на съезде «Единой России»
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    Володин назвал программным выступление Путина на съезде «Единой России»

    19:46  23 Декабря 2017  /обновлено: 19:46  23 Декабря 2017
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    Володин назвал программным выступление Путина на съезде «Единой России»

    Москва, 23 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал итоги съезда партии «Единая Россия». Парламентарий отметил, что выступление президента России Владимира Путина было программным. 

    В российской столице состоялся двухдневный съезд единороссов, 23 декабря на партийном мероприятии выступил Владимир Путин. 

    «Сегодняшнее выступление Владимира Владимировича Путина на съезде «Единой России» однозначно можно считать программным. Президент определил цели, задачи и свое видение развития страны», — сказал спикер ГД Вячеслав Володин. 

    Володин отметил, что Путин видит Россию справедливой страной с гибкой политической системой, «с высокотехнологичной экономикой, эффективной медициной и качественным образованием». Спикер подчеркнул, что для этого необходимо быть открытыми ко всему новому.

    В то же время, Володин в выступлении Владимира Путина услышал обращение к парламенту об ответственности в законотворческой деятельности. Теперь каждый депутат должен включить в его предвыборную кампанию через реализацию обозначенных президентом задач, считает парламентарий.

    Володин назвал программным выступление Путина на съезде «Единой России»

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #володин #выборы-2018
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