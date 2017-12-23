Думская фракция «Единой России» готовится к началу предвыборной кампании Путина

Москва, 23 декабря. Фракция Госдумы «Единой России» начнет предвыборную кампанию по поддержке президента РФ Владимира Путина как кандидата в президенты на мартовских выборах 2018 года на следующей неделе. Об этом заявил глава фракции Сергей Неверов.

Глава правительства и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил ранее, что партия приветствует решение Владимира Путина баллотироваться в президенты и окажет ему поддержку. По словам руководителя думской фракции ЕР Сергея Неверова, стартует региональная неделя — депутаты едут в регионы и включатся в предвыборную кампанию.

«Кампанию и по сбору подписей за нашего кандидата, и по обсуждению той программы, с которой кандидат идет на выборы. Фракция включится в этот процесс буквально с понедельника», — пояснил парламентарий.

Неверов уверен, что большинство россиян поддержат решение единороссов. Напомним, что предвыборная кампания началась 18 декабря. Владимир Путин идет на выборы как независимый кандидат.