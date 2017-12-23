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Россия
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Политика
Думская фракция «Единой России» готовится к началу предвыборной кампании Путина
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    Думская фракция «Единой России» готовится к началу предвыборной кампании Путина

    20:00  23 Декабря 2017
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    Думская фракция «Единой России» готовится к началу предвыборной кампании Путина

    Москва, 23 декабря. Фракция Госдумы «Единой России» начнет предвыборную кампанию по поддержке президента РФ Владимира Путина как кандидата в президенты на мартовских выборах 2018 года на следующей неделе. Об этом заявил глава фракции Сергей Неверов.

    Глава правительства и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил ранее, что партия приветствует решение Владимира Путина баллотироваться в президенты и окажет ему поддержку. По словам руководителя думской фракции ЕР Сергея Неверова, стартует региональная неделя  — депутаты едут в регионы и включатся в предвыборную кампанию.

    «Кампанию и по сбору подписей за нашего кандидата, и по обсуждению той программы, с которой кандидат идет на выборы. Фракция включится в этот процесс буквально с понедельника», — пояснил парламентарий. 

    Неверов уверен, что большинство россиян поддержат решение единороссов. Напомним, что предвыборная кампания началась 18 декабря. Владимир Путин идет на выборы как независимый кандидат. 

    Думская фракция «Единой России» готовится к началу предвыборной кампании Путина

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #единая россия #выборы-2018
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