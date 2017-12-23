В Ростехе назвали сроки начала поставок российских С-400 Турции

Москва, 23 декабря. Поставки зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» Турции начнутся в конце 2019 — начале 2020 года, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

Поставки комплексов ПВО С-400 для ВС Турции начнутся в конце 2019 — начале 2020 года, заявил Сергей Чемезов. При этом глава госкорпорации не уточнил объем поставок. Он отметил, что сначала следует подписать соответствующий контракт. Чемезов перенаправил в российский Минфин вопрос о документах по сделке, включая кредит для Анкары.