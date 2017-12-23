Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Песков: Послание президента РФ Федеральному собранию состоится до выборов-2018
Весь мир
В Ростехе назвали сроки начала поставок российских С-400 Турции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Ростехе назвали сроки начала поставок российских С-400 Турции

    19:00  23 Декабря 2017  /обновлено: 19:00  23 Декабря 2017
    645

    В Ростехе назвали сроки начала поставок российских С-400 Турции

    Москва, 23 декабря. Поставки зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» Турции начнутся в конце 2019 — начале 2020 года, сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

    Поставки комплексов ПВО С-400 для ВС Турции начнутся в конце 2019 — начале 2020 года, заявил Сергей Чемезов. При этом глава госкорпорации не уточнил объем поставок. Он отметил, что сначала следует подписать соответствующий контракт. Чемезов перенаправил в российский Минфин вопрос о документах по сделке, включая кредит для Анкары. 

    В Ростехе назвали сроки начала поставок российских С-400 Турции

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #турция #с-400
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть