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Ирак опроверг слухи об обстреле с территории Сирии
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    Ирак опроверг слухи об обстреле с территории Сирии

    18:36  23 Декабря 2017  /обновлено: 18:36  23 Декабря 2017
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    Ирак опроверг слухи об обстреле с территории Сирии

    Багдад, 23 декабря. Армия Ирака опровергла распространенную ополченцами информацию о том, что ее позиции якобы подверглись обстрелам с территории Сирии. Об этом в субботу заявили в Информационном центре армии Ирака.

    «Позиции иракской армии в последнее время не подвергались на границе с Сирией никаким атакам», — цитирует центр телеканал Sky News Arabya.

    Ирак опроверг слухи об обстреле с территории Сирии

    Ранее командование иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» заявило о том, что неизвестные открыли огонь по позициям правительственных войск с приграничных  районов Сирии. Представители иракской армии объяснили эти сообщения стремлением «Аль-Хашд аш-Шааби» выдвинуть свои формирования к границе.

    Напомним, что ранее ополченцы действительно предлагали направить бригаду на помощь иракским пограничникам, чтобы усилить рубежи страны и защитить погранпосты.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #обстрел #ополчение #ирак #армия
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