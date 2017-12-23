Ирак опроверг слухи об обстреле с территории Сирии

Багдад, 23 декабря. Армия Ирака опровергла распространенную ополченцами информацию о том, что ее позиции якобы подверглись обстрелам с территории Сирии. Об этом в субботу заявили в Информационном центре армии Ирака.

«Позиции иракской армии в последнее время не подвергались на границе с Сирией никаким атакам», — цитирует центр телеканал Sky News Arabya.

Ранее командование иракского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» заявило о том, что неизвестные открыли огонь по позициям правительственных войск с приграничных районов Сирии. Представители иракской армии объяснили эти сообщения стремлением «Аль-Хашд аш-Шааби» выдвинуть свои формирования к границе.

Напомним, что ранее ополченцы действительно предлагали направить бригаду на помощь иракским пограничникам, чтобы усилить рубежи страны и защитить погранпосты.