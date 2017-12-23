Жириновский предложил учредить праздник в честь победы ВКС РФ над боевиками в Сирии
Москва, 23 декабря. Депутаты Госдумы предложили учредить новый День воинской славы в честь победы, которая одержали ВКС России над боевиками в Сирии. Соответствующий законопроект внесли в парламент депутаты от ЛДПР Владимир Жириновский и Александр Шерин.
Если документ наберет достаточное число голосов, в России появится новый праздник — «День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке».
В пояснительной записке указывается, что это не только укрепит патриотическое сознание россиян, но и будет способствовать увековечиванию памяти российских военных и журналистов, погибших в Сирии. По словам авторов законопроекта, проведенная в Сирии операция ВКС РФ позволила России нанести удар по терроризму и укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.
«Это победа не просто над небольшой группой террористов, это победа над мировым организованным террором, какой в обозримой перспективе более не будет. Победа не только в военной, но и в информационной, дипломатической и геополитической миссии», — говорится в пояснительной записке.