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Жириновский предложил учредить праздник в честь победы ВКС РФ над боевиками в Сирии
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    Жириновский предложил учредить праздник в честь победы ВКС РФ над боевиками в Сирии

    18:17  23 Декабря 2017  /обновлено: 18:17  23 Декабря 2017
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    Жириновский предложил учредить праздник в честь победы ВКС РФ над боевиками в Сирии

    Москва, 23 декабря. Депутаты Госдумы предложили учредить новый День воинской славы в честь победы, которая одержали ВКС России над боевиками в Сирии. Соответствующий законопроект внесли в парламент депутаты от ЛДПР Владимир Жириновский и Александр Шерин.

    Если документ наберет достаточное число голосов, в России появится новый праздник — «День победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке».

    Жириновский предложил учредить праздник в честь победы ВКС РФ над боевиками в Сирии

    В пояснительной записке указывается, что это не только укрепит патриотическое сознание россиян, но и будет способствовать увековечиванию памяти российских военных и журналистов, погибших в Сирии.  По словам авторов законопроекта, проведенная в Сирии операция ВКС РФ позволила России нанести удар по терроризму и укрепить свои позиции на Ближнем Востоке.

    «Это победа не просто над небольшой группой террористов, это победа над мировым организованным террором, какой в обозримой перспективе более не будет. Победа не только в военной, но и в информационной, дипломатической и геополитической миссии», — говорится в пояснительной записке.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #вкс рф #терроризм #госдума #жириновский #законопроект
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