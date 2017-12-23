«Цифровой концлагерь»: зачем Facebook и Instagram заблокировали Кадырова

Facebook и его дочерняя компания Instagram заблокировали аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова. Его страница в сервисе Instagram оказалась недоступна 23 декабря. При попытке зайти в аккаунт политика отображалось сообщение: «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

Известный российский блогер Илья Варламов призвал россиян не пользоваться данными сервисами, поскольку, по его словам, под ударом может оказаться любой.

«Instagram забанил Кадырова, но волноваться надо всем нам. Здесь важно понимать одну простую вещь — Facebook и его «дочки» (Instagram, WhatsApp) — это цифровой концлагерь. Там нет ни справедливости, ни понимания. Ваша судьба в руках надзирателя, а рано или поздно вас кинут в цифровую печь. Facebook без всякой причины банит и удаляет аккаунты. Чего только стоит история, когда банили за слово «хохол» пару лет назад. Поэтому вывод тут может быть только один — не связывайте свой бизнес с соцсетями, не делайте какую-либо соцсеть основной площадкой для общения. Рано или поздно придет Цукерберг (создатель Facebook — прим. ФАН) и кинет вас в печь», — написал он в своем канале в Telegram.

Экспертное сообщество также предупреждает о том, что Facebook — это очень ангажированная площадка.

«Существует масса примеров, подтверждающих, что Facebook — это чрезвычайно ангажированная соцсеть, она исключала из своих рядов не только граждан России, но и представителей других стран, которые не отвечают американским либеральным политическим стандартам. Стоит какому-либо популярному блогеру попасть в поле зрения администрации Facebook, и он может оказаться заблокированным. Такая же ситуация и с Instagram — учитывая, что руководство этих социальных сетей идентично, оно будет действовать синхронно, и вполне предсказуемо», — говорит политолог Владимир Киреев в беседе с корреспондентом Федерального агентствам новостей.

Эксперт напомнил, что несколько лет назад американские власти и руководство соцсетей пообещало не включать «политические фильтры» и не блокировать неугодные площадки. Но другие страны, такие как Иран и Китай, не позволяют таким ангажированным площадкам как Facebook работать в сегменте отечественного Интернета.

«Такие площадки могут быть использованы для организации «цветных революций» и «арабской весны», как это было в начале нулевых и в начале десятых годов. Facebook даже в то время шел впереди американской системы политического регулирования и на свой страх и риск исключал неудобных с точки зрения американской политической системы лиц из Facebook, зачастую нам продолжительное время, а иногда и вовсе не оставляя пользователю возможности восстановить аккаунт», — продолжает Владимир Киреев.

Учитывая натянутые отношения России и США, говорит эксперт, Facebook, Twitter, WhatsApp и Instagram будет цензурировать различного рода информацию все жестче и жестче, также он будет избавляться от неугодных площадке людей.

Киреев предостерег россиян от использования американских соцсетей в качестве основных площадок для общения.

«Во-первых, это небезопасно потому, что вся информация, которая проходит через западные соцсети, включая Facebook и WhatsApp, с высокой долей вероятности может попасть в руки американских спецслужб. Делается это очень просто. Не совсем даже ясно, как работает этот механизм: либо спецслужбы направляют письменный запрос, либо они получают доступ к базе переписки без ведома руководства компаний», — предупреждает эксперт.

Кроме того, Киреев предупредил, что американские спецслужбы в первую очередь интересуют те пользователи, которые не являются гражданами Америки.

«Во-вторых, аккаунты Facebook, Twitter и YouTube в любой момент могут быть заблокированы по распоряжению владельцев компаний или администраторов. Поэтому, конечно, желательно, чтобы граждане РФ пользовались собственными площадками, такими как «ВКонтакте» и Telegram. Но среди политически ангажированных граждан, вне зависимости от того, каких взглядов они придерживаются, прозападных или антизападных, отечественные социальные сети непопулярны», — подытожил Владимир Киреев.

Напомним, это уже не первый случай, когда американские социальные сети избирательно подходят к блокировке контента и пользователей. Ранее американская Facebook не нашла нарушений в рисунке, на котором изображена расправа над человеком, внешне похожим на ортодоксального еврея.

Более того, тысячи аккаунтов в Facebook были заблокированы якобы из-за вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Администрация социальной сети неоднократно обещала представить Конгрессу Америки доказательства, которые должны были это подтвердить, но до сих пор никакой более менее правдоподобной информации опубликовано не было. Таким образом, сам собой напрашивается вывод о том, что под ударом Facebook оказались рядовые американцы, которые всей душой переживали за судьбу собственной страны. Подробнее об этом — в материале ФАН.

Американский программист и философ в свое Ричард Столлман опубликовал целый манифест под названием «Семь причин отказаться от Facebook», где рассказывает о цензуре в этой сети.

Facebook — не единственная площадка, которую уличили в цензуре. Так, Google планировал понизить в выдаче сервиса Google News телеканал RT и агентство Sputnik.

ФАН также становилось объектом цензурирования со стороны Google. Напомним, в ночь с 26 на 27 октября была прекращена трансляция статей Федерального агентства новостей в поисковом сервисе новостей Google.News. После того, как в дело вмешался Роскомнадзор, трансляция и архив материалов были восстановлены.