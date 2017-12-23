Главные новости 23 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 23 декабря.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил о том, что глава МИД Украины «говорит совершенно бессмысленные вещи». Политолог Погребинский назвал главу МИД Украины сумасшедшим.

Военно-воздушные силы Израиля атаковали позиции сирийских правительственных войск в окрестностях Дамаска. Сирия: ВВС Израиля атаковали позиции САА под Дамаском.

К маю будущего года в Петербурге будут сданы сразу три новые станции метро - «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная». Три станции метро будут сданы в Петербурге к маю 2018 года.

В Германии на 71-м году жизни скончался белорусский музыкант, звезда ВИА «Песняры» и «Сябры» Валентин Бадьяров. Умер звезда ВИА «Песняры» и «Сябры» Валентин Бадьяров.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что перед действующим главой государства Петром Порошенко стоит тяжелый выбор. Эксперт рассказал о тяжелом выборе, стоящем перед Порошенко.

Согласно опросу, более 70% украинцев будут отмечать новогодние праздники в условиях жесточайшей экономии. «Килька и омлет под ложь Порошенко»: большинство украинцев отпразднуют Новый год в нищете и разочаровании.

Президент США Дональд Трамп принял решение вывести Украину из-под действия генеральной системы торговых преференций (ГСП). Трамп временно лишил Украину некоторых преференций по беспошлинной торговле.

Глава МИД России Сергей Лавров и руководитель британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон обменялись выпадами во время пресс-конференции. Попытка прогнуться под США: в Совфеде ответили на выпады Джонсона в адрес РФ.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал разрешение Гройсмана применять силу против манифестантов в Киеве. Азаров прокомментировал разрешение применять силу против манифестантов в Киеве.

Обновленный автомобиль будет представлен на автосалоне в Детройте, старт продаж намечен на начало следующего года. Стала известна дата выхода нового поколения Ford Focus.