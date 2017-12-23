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Жители ДНР: СБУ берут взятки за включение пленных в список на обмен
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    Жители ДНР: СБУ берут взятки за включение пленных в список на обмен

    17:50  23 Декабря 2017  /обновлено: 18:13  23 Декабря 2017
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    ДНР: СБУ берут взятки за включение пленных в список на обмен

    Донецк, 23 декабря. Жители ДНР жалуются на сотрудников СБУ, которые требуют взятки для включения пленных в списки на обмен.

    В субботу на горячую линию правоохранительных органов ДНР поступило заявление от местной жительницы, в котором говорится, что ответственные лица Службы безопасности Украины требуют от тысячи до десяти тысяч долларов. Причем, по словам женщины, в списки включают не только военнопленных ДНР и ЛНР, но и обычных уголовников.

    «С наших мальчиков, которые готовились к обмену, СБУшники требуют деньги за то, чтобы включить в списки на обмен. Как так – им итак положено, сколь же они настрадались! От тысячи до десяти тысяч долларов требуют. У нас у многих нет возможности и тысячу найти», — говорится в тексте обращения.

    Заявительница сообщила, что она вместе с группой инициативных граждан намерена обратиться с официальной жалобой в ОБСЕ.

    Операторы горячей линии заявляют, что это далеко не первая жалоба на вымогательства СБУ за последние дни. Все обращения на горячую линию были занесены в реестр, с ними разбираются правоохранители ДНР.

    Автор: Геннадий Плющев
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