Жители ДНР: СБУ берут взятки за включение пленных в список на обмен

Донецк, 23 декабря. Жители ДНР жалуются на сотрудников СБУ, которые требуют взятки для включения пленных в списки на обмен.

В субботу на горячую линию правоохранительных органов ДНР поступило заявление от местной жительницы, в котором говорится, что ответственные лица Службы безопасности Украины требуют от тысячи до десяти тысяч долларов. Причем, по словам женщины, в списки включают не только военнопленных ДНР и ЛНР, но и обычных уголовников.

«С наших мальчиков, которые готовились к обмену, СБУшники требуют деньги за то, чтобы включить в списки на обмен. Как так – им итак положено, сколь же они настрадались! От тысячи до десяти тысяч долларов требуют. У нас у многих нет возможности и тысячу найти», — говорится в тексте обращения.

Заявительница сообщила, что она вместе с группой инициативных граждан намерена обратиться с официальной жалобой в ОБСЕ.

Операторы горячей линии заявляют, что это далеко не первая жалоба на вымогательства СБУ за последние дни. Все обращения на горячую линию были занесены в реестр, с ними разбираются правоохранители ДНР.