Сирия, 23 декабря. САА готовится взять Бейт-Джинн, бевики ИГ1 (запрещено в РФ) бегут из Сирии в Афганистан, конгресс нацдиалога Сирии готовится в Сочи. Последние новости арабской республики — в материале Федерального агентства новостей.

Бои за Бейт-Джинн

Сирийские правительственные войска планируют установить контроль над городом Бейт-Джинн. Согласно планам военачальников, это должно произойти в течение ближайших нескольких дней. Наступление ведется силами 4-й танковой дивизии. Масштабное наступление на Бейт-Джинн стало возможно благодаря разгрому боевиков ИГ.

В середине декабря анклав вооруженных радикальных исламистов удалось разделить надвое: западную часть, включающую в себя населенные пункты Бейт-Джинн и Мугр аль-Мир, и восточную часть. В нее вошли Бейт-Тима, Бейт-Сабер и Кафр-Хавр.

Федеральное агентство новостей представляет видео с передовых позиций, которое снял наш источник в САА.

Боевики ИГ бегут в Афганистан

Террористы «Исламского государства»1 (ИГ, ИГИЛ)1 после серии сокрушительных поражений в спешке покидают Сирию. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, конечной целью боевиков стал нестабильный Афганистан, куда также стекаются и террористы из Ирака.

По предварительным подсчетам, в Афганистане находятся уже более 10 тысяч боевиков.

«Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России», — отметил директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

В Сочи 29 и 30 января состоится конгресс нацдиалога Сирии. Не исключено, что его посетят и представители сирийской оппозиции, рассказал спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев.

Он отдельно подчеркнул, что приветствует визит оппозиционеров, но только тех их представителей, которые поддерживают власть легитимно избранного президента Сирии Башара Асада, и тех, кто выступает за уничтожение террористов в союзном России государстве. Лаврентьев обратил внимание, что на конгрессе не место тем, кто собирается «выкрикнуть лозунг о недопустимости дальнейшего пребывания президента Башара Асада у власти».

Кроме того, российская сторона ожидает, что конгресс нацдиалога Сирии посетят представители Соединенных Штатов Америки. Дипломат оговорился, что пока Америка не проявила должного интереса к мероприятию, но сказал, что, если США захотят поучаствовать, им будет предоставлена возможность посетить конгресс в Сочи в качестве наблюдателя.

Напомним, с предложением провести конгресс национального диалога Сирии выступил президент РФ Владимир Путин.

1 Организация запрещена на территории РФ.