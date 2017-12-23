Сирия новости 23 декабря 19.30: ВС Турции ведут обстрел позиций SDF в Алеппо, боевики открыли огонь по городу Даръа

Сирия, 23 декабря. ВС Турции ведут обстрел позиций SDF в районе Африна, боевики открыли огонь по городу Даръа, при взрыве в Багдаде пострадало четыре мирных жителя. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, атакуют укрепрайоны «АН-Нусры» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Дамаске, Алеппо и Хаме.

«Ахрар аш-Шам»: поддерживает «Тахрир аш-Шам» в боях против САА на северо-востоке Хамы.

Курды: противостоят ВС Турции на юге Алеппо.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. Местный источник пишет в сети Telegram (@EMCnewscenter1), что артиллерия правительственных войск наносит удары по опорным пунктам боевиков в районах Джобар, Айн Тарма и Замалка. Также столкновения между армией Башара Асада и незаконными вооруженными формированиями зафиксированы недалеко от населенного пункта Хамурия, передает Telegram-канал (@EMCnewscenter1).

На юго-западе Дамаска продолжаются ожесточенные бои между САА и террористами «Джебхат ан-Нусры». В эпицентре противостояния по-прежнему находятся населенные пункты Мугр аль-Мир и Бейт Джинн.

Провинция Алеппо

ВКС РФ продолжают атаковать позиции радикальных исламистов подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях горы Аль-Хос на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает местное информационное агентство «Аль-Захра».

Военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) пишет, что турецкая армия ведет обстрел позиций Демократических сил Сирии (SDF) в районе курдского города Африн. Ранее сообщалось, что артиллерия ВС Турции нанесла удары по опорным пунктам курдских отрядов ополчения вблизи поселений Марааназ и Барада. Кроме того, стало известно, что подкрепление «демократической армии» было направлено в Манбидж.

Провинция Даръа

Боевики незаконных военизированных формирований открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в городе Даръа, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, установленный в регионе. Об этом сообщает местный источник в Telegram (@EMCnewscenter1). В качестве ответной реакции правительственные войска обстреляли зоны дислокации радикальных группировок, передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq) военный источник.

Напомним, на территории провинции Даръа действует зона деэскалации сирийского конфликта. Однако боевики нарушают перемирие, подвергая артиллерийским ударам позиции армии САР и мирные поселения региона.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Джебхат ан-Нусры». По данным местного источника, опубликованным в Twitter (@MasarPressNet), правительственные войска, базирующиеся в Халфае, ведут обстрел зон дислокации террористов «Ан-Нусры» в окрестностях города Аль-Латамина. Кроме того, солдаты армии САР открыли огонь по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» недалеко от Кафр Зеты. Об этом пишет информационное агентство Smart News Agency.

В это время на северо-восток провинции Хама в качестве подкрепления «Ан-Нусры» прибыли боевики группировки «Ахрар аш-Шам». Об этом сообщает Al-Masdar News.

Ирак

На юге иракской столицы прогремел взрыв, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате детонации мины, заложенной в районе одного из рынков Багдада, было ранено четыре мирных жителя города. Также Iraqi News сообщает, что в Багдаде был арестован высокопоставленный лидер ИГИЛ1.

К югу от Мосула силами солдат армии Ирака была обнаружена группа террористов «Исламского государства»1. Информационное агентство Iraqi News пишет, что бойцы правительственных войск уничтожили шестерых радикальных исламистов, одного боевика ИГ1 удалось взять под арест.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)