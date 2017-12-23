Пожар в доме в Прокопьевске унес жизни трех человек

Кемерово, 23 декабря. При пожаре в частном доме в Прокопьевске Кемеровской области погибли три человека. Сообщение о возгорании поступило в шесть утра в субботу, 23 декабря.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 13 человек, было привлечено четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. Пожарным удалось полностью потушить огонь спустя 20 минут.

По предварительным данным, непотушенная сигарета могла привести к пожару в доме, сообщает «Газета Кемерова». Погибло три человека: хозяин дома 1976 года рождения, который нигде не работает, и мужчина 1988 года рождения. Личность третьего человека на данный момент не установлена.