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Пожар в доме в Прокопьевске унес жизни трех человек
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    Пожар в доме в Прокопьевске унес жизни трех человек

    17:35  23 Декабря 2017  /обновлено: 17:37  23 Декабря 2017
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    Пожар в доме в Прокопьевске унес жизни трех человек

    Кемерово, 23 декабря. При пожаре в частном доме в Прокопьевске Кемеровской области погибли три человека. Сообщение о возгорании поступило в шесть утра в субботу, 23 декабря.

    На место происшествия сразу же выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 13 человек, было привлечено четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. Пожарным удалось полностью потушить огонь спустя 20 минут.

    По предварительным данным, непотушенная сигарета могла привести к пожару в доме, сообщает «Газета Кемерова». Погибло три человека: хозяин дома 1976 года рождения, который нигде не работает, и мужчина 1988 года рождения. Личность третьего человека на данный момент не установлена.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #кемеровская область #прокопьевск
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