Дети Сирии получат к Новому году восемь тонн подарков, собранных юнармейцами

Москва, 23 декабря. Юнармейцы собрали восемь тонн подарков к Новому году для детей Сирии, сообщили в Минобороны России.

Участники военно-патриотического движения «Юнармия» собрали для детей Сирии одежду, обувь, школьные принадлежности, игрушки и сладости.

«23 декабря на аэродроме Чкаловский в Мособласти юнармейцы в рамках акции «Дети России — детям Сирии» сформировали и отправили подарки для сирийских детей к Новому 2018 году», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Подарки, собранные в региональных штабах «Юнармии», отправятся в САР транспортным самолетом. Отмечается также, что в 2016 году юнармейцы Тулы отправили в Сирию свыше 10 тысяч новогодних подарков.