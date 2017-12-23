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Дети Сирии получат к Новому году восемь тонн подарков, собранных юнармейцами
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    Дети Сирии получат к Новому году восемь тонн подарков, собранных юнармейцами

    17:46  23 Декабря 2017  /обновлено: 17:46  23 Декабря 2017
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    Дети Сирии получат к Новому году восемь тонн подарков, собранных юнармейцами

    Москва, 23 декабря. Юнармейцы собрали восемь тонн подарков к Новому году для детей Сирии, сообщили в Минобороны России. 

    Участники военно-патриотического движения «Юнармия» собрали для детей Сирии одежду, обувь, школьные принадлежности, игрушки и сладости.

    «23 декабря на аэродроме Чкаловский в Мособласти юнармейцы в рамках акции «Дети России — детям Сирии» сформировали и отправили подарки для сирийских детей к Новому 2018 году», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства. 

    Подарки, собранные в региональных штабах «Юнармии», отправятся в САР транспортным самолетом. Отмечается также, что в 2016 году юнармейцы Тулы отправили в Сирию свыше 10 тысяч новогодних подарков. 

    Дети Сирии получат к Новому году восемь тонн подарков, собранных юнармейцами

     

    Автор: Ирина Селезнева
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