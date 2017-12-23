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Сирия: боевики обстреляли беженцев в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска
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    Сирия: боевики обстреляли беженцев в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска

    17:32  23 Декабря 2017  /обновлено: 17:42  23 Декабря 2017
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    Сирия: боевики обстреляли беженцев в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска

    Дамаск, 23 декабря. Боевики обстреляли лагерь беженцев Вафидин, расположенный в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Огонь велся из минометов, снаряды разорвались на окраине лагеря, а также в районе квартала Эль-Искан.

    В результате происшествия пострадали пять человек, а также был поврежден ряд жилых дома. Как сообщает агентство САНА, сирийские правительственные силы открыли ответный огонь, уничтожив несколько пусковых установок боевиков.

    Напомним, что Восточная Гута была включена в состав одной из четырех зон деэскалации, созданных в Сирии по инициативе России, Турции и Ирана. На территории этих зон запрещено любое применение оружия и военной техники. Впрочем, это правило касается только сторон, вовлеченных в вооруженный конфликт. Соглашение позволяет применять оружие против представителей бандформирований.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #обстрел #дамаск #боевики #восточная гута
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