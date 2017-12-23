Сирия: боевики обстреляли беженцев в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска

Дамаск, 23 декабря. Боевики обстреляли лагерь беженцев Вафидин, расположенный в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Огонь велся из минометов, снаряды разорвались на окраине лагеря, а также в районе квартала Эль-Искан.

В результате происшествия пострадали пять человек, а также был поврежден ряд жилых дома. Как сообщает агентство САНА, сирийские правительственные силы открыли ответный огонь, уничтожив несколько пусковых установок боевиков.

Напомним, что Восточная Гута была включена в состав одной из четырех зон деэскалации, созданных в Сирии по инициативе России, Турции и Ирана. На территории этих зон запрещено любое применение оружия и военной техники. Впрочем, это правило касается только сторон, вовлеченных в вооруженный конфликт. Соглашение позволяет применять оружие против представителей бандформирований.