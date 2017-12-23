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Пожарные эвакуировали из горящего дома в Кемерове 14 человек
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    Пожарные эвакуировали из горящего дома в Кемерове 14 человек

    17:24  23 Декабря 2017  /обновлено: 17:24  23 Декабря 2017
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    Пожарные эвакуировали из горящего дома в Кемерове 14 человек

    Кемерово, 23 декабря. Пожар произошел в многоквартирном доме, расположенном на улице Спартака в Кемерове, вечером в пятницу, 22 декабря. С помощью лестничных маршов пожарные эвакуировали из горящего дома 14 человек, среди которых было пять детей.

    На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 30 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Для ликвидации пожара огнеборцы задействовали восемь единиц техники.

    Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18.25, пожар удалось ликвидировать в 18.51, сообщает «Газета Кемерова». На данный момент остается неизвестным, что стало причиной возгорания в многоквартирном доме.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #кемерово
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