Пожарные эвакуировали из горящего дома в Кемерове 14 человек

Кемерово, 23 декабря. Пожар произошел в многоквартирном доме, расположенном на улице Спартака в Кемерове, вечером в пятницу, 22 декабря. С помощью лестничных маршов пожарные эвакуировали из горящего дома 14 человек, среди которых было пять детей.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе 30 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Оренбургской области. Для ликвидации пожара огнеборцы задействовали восемь единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18.25, пожар удалось ликвидировать в 18.51, сообщает «Газета Кемерова». На данный момент остается неизвестным, что стало причиной возгорания в многоквартирном доме.