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Россия выплатит МОК $15 млн в требуемый срок — глава ОКР
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    Россия выплатит МОК $15 млн в требуемый срок — глава ОКР

    17:30  23 Декабря 2017  /обновлено: 17:30  23 Декабря 2017
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    Россия выплатит МОК $15 млн в требуемый срок — глава ОКР

    Москва, 23 декабря.  Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что Москва в срок начнет выплату 15 миллионов долларов на антидопинговую систему, как того требует МОК. 

    Международный олимпийский комитет потребовал от России покрыть расходы, связанные с деятельностью антидопинговой комиссии в размере $15 млн Данное финансирование пойдет на работу Независимой организации допинг-тестирования. В ОКР прокомментировали вопрос о выплате средств МОК.

    «Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты», — сказал глава Олимпийского комитета РФ Александр Жуков.

    Напомним, что 6 декабря МОК исключил ОКР, отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в Играх в любом качестве. В связи с этим российские олимпийцы, готовые принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане, будут выступать под нейтральными флагом и гимном.

    Президент России Владимир Путин заявил, что решение МОК — политически мотивированное, при этом он сообщил — власти не будут препятствовать участию олимпийцев в Играх. 

    Россия выплатит МОК $15 млн в требуемый срок — глава ОКР

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #мок #олимпиада #окр
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