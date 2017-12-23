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Сирия: съемочная группа ФАН побывала в Мечети Омейядов в Дамаске
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    Сирия: съемочная группа ФАН побывала в Мечети Омейядов в Дамаске

    17:27  23 Декабря 2017  /обновлено: 17:27  23 Декабря 2017
    2006

    Сирия: съемочная группа ФАН побывала в Мечети Омейядов в Дамаске

    Съемочная группа Федерального агентства новостей продолжает исследовать район Старого города в столице Сирии Дамаске. ФАН публикует репортаж из древней мечети Омейядов.

    Большая мечеть Дамаска имеет более чем богатую историю. Ее строительство началось в 706 году омейядским халифом аль-Валидом I, который в народе получил прозвище Строитель. Спустя 10 лет, когда мечеть была закончена, Дамаск стал важнейшим городом на Ближнем Востоке, а позднее и столицей Государства Омейядов.

    Корреспондентам ФАН посчастливилось побывать в мечети во время пятничной молитвы. Чтобы пройти внутрь всем, без исключения, в обязательном порядке необходимо сначала снять обувь. Сразу за стенами открывается вид на просторный двор, так называемый сахн, без которого немыслима ни одна соборная мечеть, пол которого выстелен белым мрамором. Мраморной облицовкой покрыты и другие элементы архитектуры, украшающие сахн — столбы, арки и стены. В южной части двора находится по-настоящему огромный молитвенный зал. Его длина почти 136 метров, а ширина  — более 37. Кроме этого, если верить преданию, именно в Большой мечети Дамаска находится голова Иоанна Крестителя, равно почитаемого как христианами, так и мусульманами, среди которых он больше известен под именем Яхья.

    Сейчас мечеть Омейядов радушно встречает всех посетителей, но всего несколько лет назад здесь было опасно находиться, потому что сюда прилетали снаряды боевиков, напоминания о которых до сих пор хранят следы на полу и стенах древнего здания.

    Автор: Игорь Петрашевич
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    #сирия #дамаск
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