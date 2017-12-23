Будущее, развитие и безопасность: 10 главных тезисов выступления Путина на съезде ЕР

Пленарное заседание XVII съезда всероссийской политической партии «Единая Россия» состоялось в Москве в субботу, 23 декабря. Его посетил глава государства Владимир Путин. Федеральное агентство новостей представляет главные тезисы выступления президента РФ.

О «Единой России»: С очень многими в этом зале мы вместе создавали партию «Единая Россия». Делали это на сложном, крайне ответственном этапе жизни нашего государства, когда стране для ее уверенного развития, укрепления государственности, решения многих задач нужна была мощная, объединяющая политическая сила. И «Единая Россия» выполнила и продолжает выполнять эту задачу.

О будущем страны: Каким будет будущее, зависит от нашей способности обеспечить необходимость перемен, сберечь и приумножить достигнутое за последние годы. Хочу особо обратить ваше внимание: необратимость достижений и перемен — это наша готовность ответить на глобальные вызовы, защитить российскую государственность, жизнь и безопасность людей от угроз и потрясений. Создать условия для роста благополучия граждан. Достойное место в будущем должно быть обеспечено для всех.

О развитии: В том, чтобы обеспечить преемственность, устойчивость и непрерывность развития — наша главная ответственность перед народом России, историческая задача для всех конструктивных, созидательных политических и общественных сил. Это означает, что при всей разнице взглядов, подходов, предлагаемых решений по развитию страны, ориентиром для нас должны служить права и свободы граждан.

Об обновлении России: Только в условиях общенационального согласия мы можем добиться реализации намеченных планов. Чтобы наша страна жила, обновлялась, крепла, сохранила свою идентичность, нам необходимо бережное отношение к сложившейся в обществе системе базовых ценностей: это патриотизм, взаимопонимание, согласие между народами нашей многонациональной страны. Уважение к своей культуре, к традициям, к свободам, правам и достоинству человека.

О добровольчестве: Опора на эти ценности умножает стремление работать ради общего блага, питает энергией добровольчество, волонтерскую деятельность. Неравнодушные, самоотверженные люди вносят бесценный вклад в решение конкретных задач. Они не ждут, когда кто-то сделает что-то за них или без них. Такая ответственность граждан, их участие в формировании и реализации повестки развития — основа сильного, зрелого гражданского общества.

Об устойчивости политической системы: Устойчивость — это, конечно же, не костность, окостенелость, не заставшая, заброзновевшая, отстающая от требования времени конструкция. Если это так, то все может рассыпаться в любой момент и поставить страну под удар разрушения и распада, как это было в нашей недавней истории. Мы помним эти исторические уроки, и потому постоянно развиваем государственную и политическую систему. Делаем ее более гибкой, способной адаптироваться к быстрым переменам современного мира.

О способности государства отвечать на запросы общества: Способность отвечать на запросы общества, граждан, на их растущие стремления активно участвовать в жизни страны — вот на что мы должны ориентироваться. Хотел бы также подчеркнуть, что ничто так не подрывает стабильность, не крадет ресурс развития, как неправда, несправедливость, беззаконие, как коррупционная ржавчина и мздоимство, равнодушие к своей стране и отстраненность от нужд граждан.

О демократии и оппозиции: Убежден, что нам нужно и дальше расширять механизмы прямой демократии, в полной мере раскрывать огромный потенциал гражданской активности, который заложен в нашей конституции. Поощрять конкуренцию, соревнования идей, предложений, подходов к решению задач по развитию. С уважением относиться к дееспособной и ответственной оппозиции. А быть такой оппозицией — это значит не только иметь желание и готовность спорить с властью и обвинять ее во всех смертных грехах. Мы сами знаем про проблемы, с которыми сталкивается страна. Быть ответственным — это значит иметь ясную программу позитивных действий.

О безопасности страны: Необратимость нашего развития в огромной степени обеспечивают незыблемость суверенитета России, боеспособность армии и флота. Наши силы направлены на защиту от внешних угроз, от терроризма. Мы не ищем и не будем искать конфронтации с кем бы то ни было.

О здравоохранении и демографии: Вся наша политика в экономике, в социальной сфере и других областях должна быть нацелена на сбережение нации, на решение задач демографического развития. Это современное здравоохранение и продвижение ценностей здорового, активного образа жизни. Снижение смертности и увеличение средней продолжительности жизни в предстоящие годы. Это новые школы, ясли, детские сады, формирование современной среды для жизни в городах и поселках. Хорошая экология, современная инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство и дороги. Удобное жилье, доступное для миллионов наших граждан.