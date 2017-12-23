Российское образование должно стать лучшим в мире — Путин

Москва, 23 декабря. Российское образование должно выйти на ведущие позиции в мире, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

«Российская школа должна быть в числе лучших в мире по качеству и широте обучения, а наши колледжи, техникумы, университеты — создавать ведущие стандарты в подготовке рабочих, инженеров, исследователей, специалистов нового технологического уклада», — отметил он.

Глава государства также призвал расширять сеть образовательных учреждений для одаренных людей. По его словам, молодые люди должны иметь равный доступ к образовательным учреждениям вне зависимости от места жительства.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила прогресс в повышении уровня школьного образования. Об этом она заявила, комментируя международное исследование, согласно которому Россия вышла на первое место по уровню образования в начальной школе.