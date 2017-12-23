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Политика
Поставки оружия Киеву втянут США в конфликт в Донбассе — Матвиенко
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    Поставки оружия Киеву втянут США в конфликт в Донбассе — Матвиенко

    17:07  23 Декабря 2017  /обновлено: 17:07  23 Декабря 2017
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    Поставки оружия Киеву втянут США в конфликт в Донбассе — Матвиенко

    Москва, 23 декабря. Решение Вашингтон о поставках оружия Украине втянет США в конфликт в Донбассе и нанесет вред попыткам его урегулирования. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    США ведут недальновидную политику в отношении Украины, поскольку они могут быть втянуты в конфликт в Донбассе, считает российский сенатор Валентина Матвиенко. 

    «Я думаю, что это решение  — очень большая ошибка США. Таким образом они втягиваются во внутриукраинский конфликт со всеми вытекающими последствиями», — сказала спикер Совфеда.

    Матвиенко также добавила, что данные действия Белого дома нанесут вред решению конфликта дипломатическим путем.

    «Кроме того, такого рода решениями наносится большой вред попыткам мирного разрешения этого тяжелого внутриукраинского кризиса», — отметила сенатор, ее слова приводит ТАСС.

    Напомним, ранее спикер Госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение поставить Киеву «продвинутые оборонительные средства». В США также ожидается, что американский лидер одобрит план по поставкам Украине противотанкового оружия, в точности ракетных комплексов Javelin, далее документ должен быть рассмотрен в Конгрессе, передает ABC. 

    Поставки оружия Киеву втянут США в конфликт в Донбассе — Матвиенко

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #сша #донбасс #украина #матвиенко #оружие
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