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Россия
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Общество
Зюганов пообещал не допустить разрушения мавзолея
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    Зюганов пообещал не допустить разрушения мавзолея

    16:46  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:46  23 Декабря 2017
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    Зюганов пообещал не допустить разрушения мавзолея

    Москва, 23 декабря. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не допустит разрушения мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Об этом он сообщил на съезде партии в российской столице. 

    Россия в 2017 году отметила столетие Октябрьской революции. На фоне юбилея в обществе снова началась дискуссия о захоронении тела Владимира Ленина. Общественники и правозащитные организации предложили сделать из мавзолея музей. 

    «Отстаньте вы от Красной площади и красного некрополя. Мы никогда не дадим его разрушить»,  — сказал Геннадий Зюганов на съезде коммунистической партии.

    Российский политик также сообщил, что за последние десять лет в России стали лучше относиться к фигуре Ленина. При этом он сослался на результаты социологического опроса, согласно которым 56 процентов опрошенных положительно оценили роль Владимира Ленина в истории страны.

    Зюганов пообещал не допустить разрушения мавзолея

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #зюганов #ленин #мавзолей
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