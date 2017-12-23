Зюганов пообещал не допустить разрушения мавзолея

Москва, 23 декабря. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не допустит разрушения мавзолея Ленина на Красной площади в Москве. Об этом он сообщил на съезде партии в российской столице.

Россия в 2017 году отметила столетие Октябрьской революции. На фоне юбилея в обществе снова началась дискуссия о захоронении тела Владимира Ленина. Общественники и правозащитные организации предложили сделать из мавзолея музей.

«Отстаньте вы от Красной площади и красного некрополя. Мы никогда не дадим его разрушить», — сказал Геннадий Зюганов на съезде коммунистической партии.

Российский политик также сообщил, что за последние десять лет в России стали лучше относиться к фигуре Ленина. При этом он сослался на результаты социологического опроса, согласно которым 56 процентов опрошенных положительно оценили роль Владимира Ленина в истории страны.