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Россия
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Мантуров рассказал, когда машины «Кортеж» поступят в гараж Путина
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    Мантуров рассказал, когда машины «Кортеж» поступят в гараж Путина

    18:00  23 Декабря 2017
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    Мантуров рассказал, когда машины «Кортеж» поступят в гараж Путина

    Москва, 23 декабря. Машины представительского класса проекта «Кортеж» будут переданы в гараж президента РФ Владимира Путина со дна на день. Об этом в субботу заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

    «Со дня на день начнут поступать», — отметил он.

    Мантуров подчеркнул, что речь идет о всей линейке проекта «Кортеж». Напомним, что в рамках проекта «Кортеж» создаются машины представительского класса специально для президента РФ. В производственную линейку входят лимузин, седан и минивэн, созданные на единой модульной платформе.

    Разработчиком «Кортежа» является ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», а производством занимается компания Вадима Швецова Sollers. Государственные вложения в проект составляют 12,4 млрд рублей.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #мантуров #машины #кортеж
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