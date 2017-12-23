Мантуров рассказал, когда машины «Кортеж» поступят в гараж Путина

Москва, 23 декабря. Машины представительского класса проекта «Кортеж» будут переданы в гараж президента РФ Владимира Путина со дна на день. Об этом в субботу заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Со дня на день начнут поступать», — отметил он.

Мантуров подчеркнул, что речь идет о всей линейке проекта «Кортеж». Напомним, что в рамках проекта «Кортеж» создаются машины представительского класса специально для президента РФ. В производственную линейку входят лимузин, седан и минивэн, созданные на единой модульной платформе.

Разработчиком «Кортежа» является ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», а производством занимается компания Вадима Швецова Sollers. Государственные вложения в проект составляют 12,4 млрд рублей.