«Пособник в разжигании войны»: МИД РФ жестко ответил США относительно оружия для Киева

Москва, 23 декабря. Соединенные Штаты в определенном смысле «переступили черту», объявив о планах поставлять Украине вооружения прямого поражающего действия. Об этом заявил заместитель министра дипломатического ведомства России Сергей Рябков.

Российский дипломат подчеркнул, что Вашингтон делает это не в рамках коммерческих проектов, а именно по государственной линии.

«Американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными», — добавил он.

Рябков с сожалением отметил, что призывать американских политиков образумиться — на сегодняшний день «пустое дело». История, естественно, неизбежно расставит все по полочкам, уверен дипломат.

«Однако как в нынешних условиях можно говорить о какой-либо «примиряющей» роли США в урегулировании конфликта на Украине? Вашингтон пытается представить себя «посредником». Никакой он не посредник, он — пособник в разжигании войны», — подчеркнул Рябков.

Ранее AP сообщило, что США заявили о планах передать Киеву противотанковые ракеты Javelin.