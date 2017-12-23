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Россия
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«Пособник в разжигании войны»: МИД РФ жестко ответил США относительно оружия для Киева
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    «Пособник в разжигании войны»: МИД РФ жестко ответил США относительно оружия для Киева

    16:31  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:31  23 Декабря 2017
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    «Пособник в разжигании войны»: МИД РФ жестко ответил США относительно оружия для Киева

    Москва, 23 декабря. Соединенные Штаты в определенном смысле «переступили черту», объявив о планах поставлять Украине вооружения прямого поражающего действия. Об этом заявил заместитель министра дипломатического ведомства России Сергей Рябков.

    Российский дипломат подчеркнул, что Вашингтон делает это не в рамках коммерческих проектов, а именно по государственной линии.

    «Американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными», — добавил он. 

    «Пособник в разжигании войны»: МИД РФ жестко ответил США относительно оружия для Киева

    Рябков с сожалением отметил, что призывать американских политиков образумиться — на сегодняшний день «пустое дело». История, естественно, неизбежно расставит все по полочкам, уверен дипломат.

    «Однако как в нынешних условиях можно говорить о какой-либо «примиряющей» роли США в урегулировании конфликта на Украине? Вашингтон пытается представить себя «посредником». Никакой он не посредник, он — пособник в разжигании войны», — подчеркнул Рябков.

    «Пособник в разжигании войны»: МИД РФ жестко ответил США относительно оружия для Киева

    Ранее AP сообщило, что США заявили о планах передать Киеву противотанковые ракеты Javelin.

    Автор: Дана Балан
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    #сша #украина #мид рф #рябков
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