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Россия
«Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты
Политика
Выборы-2018: Собчак выдвинута кандидатом в президенты от «Гражданской инициативы»
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    Выборы-2018: Собчак выдвинута кандидатом в президенты от «Гражданской инициативы»

    16:01  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:01  23 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Собчак выдвинута кандидатом в президенты от «Гражданской инициативы»

    Москва, 23 декабря. Предвыборный второй съезд партии «Гражданская инициатива» в субботу, 23 декабря, выдвинул кандидатом на президентские выборы-2018 экс-ведущую «Дома-2», журналистку Ксению Собчак. Об этом сегодня заявил глава партии Андрей Нечаев. 

    По его словам, политический совет поддержал выдвижение Собчак на выборы главы России единогласным решением и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.

    Выборы-2018: Собчак выдвинута кандидатом в президенты от «Гражданской инициативы»

    Председатель счетной комиссии Филипп Володяев рассказал, что, согласно итогам секретного голосования, 96 кандидатов проголосовали за выдвижение скандальной телеведущей, передает «РИА Новости»

    В ноябре Собчак объявила о желании участвовать в выборах президента России в марте 2018 года.

    Автор: Дана Балан
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    #собчак #выборы-2018
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