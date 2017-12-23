Выборы-2018: Собчак выдвинута кандидатом в президенты от «Гражданской инициативы»

Москва, 23 декабря. Предвыборный второй съезд партии «Гражданская инициатива» в субботу, 23 декабря, выдвинул кандидатом на президентские выборы-2018 экс-ведущую «Дома-2», журналистку Ксению Собчак. Об этом сегодня заявил глава партии Андрей Нечаев.

По его словам, политический совет поддержал выдвижение Собчак на выборы главы России единогласным решением и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.

Председатель счетной комиссии Филипп Володяев рассказал, что, согласно итогам секретного голосования, 96 кандидатов проголосовали за выдвижение скандальной телеведущей, передает «РИА Новости».

В ноябре Собчак объявила о желании участвовать в выборах президента России в марте 2018 года.