Путин поручил сделать российские компании чемпионами мирового рынка

Москва, 23 декабря. На съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин заявил о том, что крупные российские компании должны выходить на мировые рынки.

По словам Путина, российские крупные и растущие фирмы обязаны выходить на мировую арену и становиться «глобальными чемпионами».

Он подчеркнул, что важнейшей целью будущих лет остается развитие малого и среднего бизнеса.

Кроме того, Путин обратил внимание на масштабные экономические перспективы.

«Россия должна стать пространством действительной экономической свободы для всех, кто ведет свое дело, для десятков тысяч новых стартапов…», — заявил лидер РФ.

Владимир Путин. Биография