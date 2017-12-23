Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
«Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты
Экономика
Путин поручил сделать российские компании чемпионами мирового рынка
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин поручил сделать российские компании чемпионами мирового рынка

    15:51  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:51  23 Декабря 2017
    109

    Путин поручил сделать российские компании чемпионами мирового рынка

    Москва, 23 декабря. На съезде «Единой России» президент РФ Владимир Путин заявил о том, что крупные российские компании должны выходить на мировые рынки. 

    По словам Путина, российские крупные и растущие фирмы обязаны выходить на мировую арену и становиться «глобальными чемпионами».

    Он подчеркнул, что важнейшей целью будущих лет остается развитие малого и среднего бизнеса.

    Путин поручил сделать российские компании чемпионами мирового рынка

    Кроме того, Путин обратил внимание на масштабные экономические перспективы.

    «Россия должна стать пространством действительной экономической свободы для всех, кто ведет свое дело, для десятков тысяч новых стартапов…», — заявил лидер РФ. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #съезд единой россии
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть