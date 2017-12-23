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Россия
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Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе
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    Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе

    15:39  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:39  23 Декабря 2017
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    Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе

    Варшава, 23 декабря. Власти Польши призвали Россию возобновить работу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом в субботу заявило министерство иностранных дел Польши.

    В ведомстве отметили, что после выхода российских офицеров из СЦКК в Донбассе произошла эскалация вооруженного противостояния. Режим прекращения огня нарушается так часто, как никогда прежде в этом году.

    «Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК», — сообщает МИД Польши.

    Напомним, что ранее Россия заявила о выводе своих наблюдателей из СЦКК в связи с активным противодействием со стороны Украины. Российским военным не давали посещать линию разграничения, беседовать с местными жителями и проверять присутствие сотрудников СЦКК на наблюдательных пунктах.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #донбасс #польша #сцкк
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