Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе

Варшава, 23 декабря. Власти Польши призвали Россию возобновить работу в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. Об этом в субботу заявило министерство иностранных дел Польши.

В ведомстве отметили, что после выхода российских офицеров из СЦКК в Донбассе произошла эскалация вооруженного противостояния. Режим прекращения огня нарушается так часто, как никогда прежде в этом году.

«Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК», — сообщает МИД Польши.

Напомним, что ранее Россия заявила о выводе своих наблюдателей из СЦКК в связи с активным противодействием со стороны Украины. Российским военным не давали посещать линию разграничения, беседовать с местными жителями и проверять присутствие сотрудников СЦКК на наблюдательных пунктах.