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Взрыв газа прогремел в многоэтажке в Омске, есть пострадавшие
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    Взрыв газа прогремел в многоэтажке в Омске, есть пострадавшие

    15:21  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:21  23 Декабря 2017
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    Взрыв газа прогремел в многоэтажке в Омске, есть пострадавшие

    Омск, 23 декабря. Взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме в Омске, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает управление регионального МЧС. 

    В настоящее время из дома экстренно эвакуированы более 70 человек. 

    Согласно данным ведомства, произошел, по предварительным данным, взрыв баллона в квартире на десятом этаже, передает «РИА Новости»

    В результате чрезвычайного происшествия были частично повреждены две наружные плиты дома и межкомнатная перегородка в квартире, где прогремел взрыв. 

    На место прибыли экстренные службы, выясняются причины и детали произошедшего. 

    Автор: Дана Балан
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    #взрыв #омск
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