Взрыв газа прогремел в многоэтажке в Омске, есть пострадавшие

Омск, 23 декабря. Взрыв газа произошел в 10-этажном жилом доме в Омске, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает управление регионального МЧС.

В настоящее время из дома экстренно эвакуированы более 70 человек.

Согласно данным ведомства, произошел, по предварительным данным, взрыв баллона в квартире на десятом этаже, передает «РИА Новости».

В результате чрезвычайного происшествия были частично повреждены две наружные плиты дома и межкомнатная перегородка в квартире, где прогремел взрыв.

На место прибыли экстренные службы, выясняются причины и детали произошедшего.