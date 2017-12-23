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Россия
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Путин призвал не относиться к России «как к любимой бабушке»
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    Путин призвал не относиться к России «как к любимой бабушке»

    15:08  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:08  23 Декабря 2017
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    Путин призвал не относиться к России «как к любимой бабушке»

    Москва, 23 декабря. Глава российского государства Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», призвал относиться к России не «как к любимой бабушке». 

    Российский президент подчеркнул, что «Россия — это страна с тысячелетней историей». К ней не надо относиться, «как к любимой бабушке»: своевременно давать ей медикаменты, чтобы она не болела, и на этом ограничиться», пояснил глава РФ.

    «Мы должны сделать Россию молодой и устремленной вперед», — решительно подчеркнул Путин. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #съезд единой россии
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