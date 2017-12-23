Путин призвал не относиться к России «как к любимой бабушке»

Москва, 23 декабря. Глава российского государства Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», призвал относиться к России не «как к любимой бабушке».

Российский президент подчеркнул, что «Россия — это страна с тысячелетней историей». К ней не надо относиться, «как к любимой бабушке»: своевременно давать ей медикаменты, чтобы она не болела, и на этом ограничиться», пояснил глава РФ.

«Мы должны сделать Россию молодой и устремленной вперед», — решительно подчеркнул Путин.

Владимир Путин. Биография