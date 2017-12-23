Путин призвал снижать «унизительный» уровень бедности

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо снизить уровень бедности в стране, ее масштабы унизительны.

Глава государства РФ Владимир Путин считает, что правительству необходимо бороться с бедностью. Об этом он сказал в ходе двухдневного предвыборного съезда партии «Единая Россия» в российской столице.

«Нам нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества», — сказал президент.

При этом Путин добавил, что ситуация с низкими доходами «просто унижает людей». Российский лидер подчеркнул, что люди с востребованной профессией и высокой квалификацией не должны получать за свой труд «мизерную зарплату».