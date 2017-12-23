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Россия
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Россия
Путин призвал отбросить все, что мешает обновлению России
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    Путин призвал отбросить все, что мешает обновлению России

    16:03  23 Декабря 2017  /обновлено: 16:03  23 Декабря 2017
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    Путин призвал отбросить все, что мешает обновлению России

    Москва, 23 декабря. Необходимо отбросить все, что препятствует обновлению России. Об этом в субботу на съезде партии «Единая Россия» заявил президент РФ Владимир Путин.

    Предвыборный съезд «Единой России» стартовал в пятницу. В первый день на нем обсудили реализацию партийной предвыборной программы. В субботу проходит пленарное заседание.

    Ранее председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что партия приветствует решение Владимира Путина о самовыдвижении и давно и твердо решила, что поддержит его на выборах в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #единая россия
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