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Российские пенсионеры должны быть уверены в стабильности страны — Путин
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    Российские пенсионеры должны быть уверены в стабильности страны — Путин

    15:03  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:47  23 Декабря 2017
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    Российские пенсионеры должны быть уверены в стабильности страны — Путин

    Москва, 23 декабря. Живущие в России пенсионеры и люди, которые выйдут на пенсию в будущем, должны быть уверены в надежности и стабильности страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом российский лидер сказал, выступая на съезде партии «Единая Россия».

    «Нам нужно абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы, с тем, чтобы действующие пенсионеры, те, кто сегодня вышел на пенсию и те, кто еще будут выходить, знали, что в этой сфере у нас все надежно и стабильно», — отметил он.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #пенсионеры
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