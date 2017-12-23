Российские пенсионеры должны быть уверены в стабильности страны — Путин

Москва, 23 декабря. Живущие в России пенсионеры и люди, которые выйдут на пенсию в будущем, должны быть уверены в надежности и стабильности страны, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом российский лидер сказал, выступая на съезде партии «Единая Россия».

«Нам нужно абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы, с тем, чтобы действующие пенсионеры, те, кто сегодня вышел на пенсию и те, кто еще будут выходить, знали, что в этой сфере у нас все надежно и стабильно», — отметил он.