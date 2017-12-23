Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
«Монархическая партия» выдвинула своего основателя кандидатом в президенты
Экономика
Путин предложил перестроить налоговую систему
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин предложил перестроить налоговую систему

    14:59  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:24  23 Декабря 2017
    279

    Путин предложил перестроить налоговую систему

    Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости внести изменения в налоговую систему страны. Об этом он сказал, выступая на съезде партии «Единая Россия».

    «Все знают, чтобы решить те задачи, о которых мы сейчас говорим, нужны источники финансирования. Где их взять? Они есть или нет? Они есть. Но для этого нам нужно перестроить многое в налоговой системе», — подчеркнул Путин.

    По словам главы государства, необходимо понять, что мешает развитию и обновлению страны, а после избавиться от этого, создав взамен инструменты, которые позволяют двигаться вперед.
     

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #налоги #налоговая система
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть