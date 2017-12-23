Путин предложил перестроить налоговую систему

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости внести изменения в налоговую систему страны. Об этом он сказал, выступая на съезде партии «Единая Россия».

«Все знают, чтобы решить те задачи, о которых мы сейчас говорим, нужны источники финансирования. Где их взять? Они есть или нет? Они есть. Но для этого нам нужно перестроить многое в налоговой системе», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, необходимо понять, что мешает развитию и обновлению страны, а после избавиться от этого, создав взамен инструменты, которые позволяют двигаться вперед.

