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Россия
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Макрон и Меркель требуют вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе
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    Макрон и Меркель требуют вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе

    15:02  23 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  23 Декабря 2017
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    Макрон и Меркель требуют вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе

    Париж, 23 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали вернуть военных Российской Федерации в состав Совместного центра по контролю и координации на юго-востоке Украины (СЦКК). Об этом в субботу говорится в официальном совместном заявлении лидеров стран. 

    По имеющимся данным, Меркель и Макрон призвали вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации, который «играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении военных действий», следует из заявления.

    Макрон и Меркель требуют вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе

    Напомним, в минувший четверг, 21 декабря, глава российского государства Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Меркель вывод российских военных из состава СЦКК в Донбассе. 

    Макрон и Меркель требуют вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе

    Напомним, РФ неоднократно обвиняла киевские власти в нарушении минских соглашений по урегулированию кризиса в Донбассе. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, стягивают военную технику на линии соприкосновения, а также отказываются выполнять закон об особом статусе Донбасса.

    Автор: Дана Балан
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