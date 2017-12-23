Макрон и Меркель требуют вернуть российских военных в СЦКК в Донбассе

Париж, 23 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали вернуть военных Российской Федерации в состав Совместного центра по контролю и координации на юго-востоке Украины (СЦКК). Об этом в субботу говорится в официальном совместном заявлении лидеров стран.

По имеющимся данным, Меркель и Макрон призвали вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации, который «играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении военных действий», следует из заявления.

Напомним, в минувший четверг, 21 декабря, глава российского государства Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Меркель вывод российских военных из состава СЦКК в Донбассе.

Напомним, РФ неоднократно обвиняла киевские власти в нарушении минских соглашений по урегулированию кризиса в Донбассе. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать территории Донецкой и Луганской народных республик, стягивают военную технику на линии соприкосновения, а также отказываются выполнять закон об особом статусе Донбасса.